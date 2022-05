77esima assemblea generale dei soci, la parte privata il 30 maggio - BergamoNews

È in programma lunedì 30 maggio, alle ore 18.30, la 77^ Assemblea Generale Ordinaria dei Soci di Confartigianato Imprese Bergamo – Parte privata, che si terrà nella sede di Bergamo, in via Torretta, 12 (Auditorium Calegari).

L’incontro statutario della principale Organizzazione bergamasca dell’artigianato e delle PMI è riservato ai soli imprenditori associati ed è dedicato alla presentazione delle numerose iniziative compiute nel 2021 a favore delle imprese e all’approvazione del bilancio.

Il programma dei lavori prevede il saluto e la relazione del presidente Giacinto Giambellini e, di seguito, la presentazione del rendiconto economico-finanziario dell’anno 2021 a cura del direttore Stefano Maroni, il rapporto del Collegio dei Revisori dei Conti e l’approvazione del bilancio da parte dei Soci. Infine, è prevista la sostituzione di un membro effettivo del Collegio dei Probiviri.

Si tratta di un importante momento di partecipazione alla vita di Confartigianato Imprese Bergamo, che permette di condividerne le strategie, le iniziative e i risultati.

I soci interessati a partecipare devono iscriversi sul sito www.confartigianatobergamo.it o chiedere informazioni alla Segreteria Generale (tel. 035.274.332 – e-mail SegreteriaGenerale@artigianibg.com).