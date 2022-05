Richard Gere da Fazio, Letizia Battaglia o pallavolo maschile? La tv del 22 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, domenica 22 maggio su RaiTre alle 20 andrà in onda l’ultima puntata di “Che tempo che fa”, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti è annunciato l’attore Richard Gere, divo di Hollywood e filantropo.

Fondatore della Gere Foundation, che lo scorso anno ha celebrato il 30° anniversario, e Presidente del CdA della non-profit International Campaign for Tibet, lo scorso aprile ha dato supporto a una campagna per la raccolta fondi per la crisi in Ucraina. Da oltre quarant’anni Gere sostiene attivamente diverse campagne a favore della tutela dei diritti umani, della lotta all’AIDS e della difesa del popolo e della cultura tibetana. Nella sua lunga e straordinaria carriera Richard Gere ha collezionato un David di Donatello come Miglior attore straniero per I giorni del cielo (1979), un Nastro d’Argento per Il console onorario (1984) e un Golden Globe per Chicago (2003), oltre a una nomination agli Emmy per il film tv Guerra al virus (1994). Quest’anno ricorrono il quarantesimo anniversario dell’uscita del celebre film Ufficiale e gentiluomo e il ventesimo dell’arrivo nelle sale di Chicago.

Su RaiUno alle 21.25 debutterà la fiction “Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa”. Nella Palermo bigotta e retrograda dell’immediato dopoguerra Letizia è una ragazzina curiosa e ribelle che a sedici anni decide di sposarsi sperando di avere più libertà ma ritrovandosi invece ingabbiata in un matrimonio rigidamente disciplinato da regole patriarcali. In seguito ad un crollo nervoso, verrà ricoverata in una clinica Svizzera e sottoposta ad un trattamento psichiatrico. Tornata a Palermo, col matrimonio in piena crisi e in uno stato di perenne fragilità emotiva, Letizia decide di affrontare il suo malessere con la psicanalisi continuando a sentirsi intrappolata in una realtà che non riesce ad accettare…

Su RaiDue alle 21 l’appuntamento è con la “Pallavolo Maschile: CEV Champions League 2021’22”. Itas Trentino vs Zaksa Kozle. Telecronaca di Maurizio Colantoni e Andrea Lucchetta.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 c’è “Zona bianca“, il talk-show condotto da Giuseppe Brindisi, mentre su La7 alle 21.15 “Non è L’Arena“, condotto da Massimo Giletti.

Canale5 alle 21.30 trasmetterà “Avanti un altro… pure di sera!”, condotto da Paolo Bonolis.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Batman begins”; su Rai4 alle 21.20 “Chiamata senza risposta”; su La5 alle 21.05 “Il ritorno di un amore” e su Iris alle 20.55 “La vendetta di luna”.

Su Rai5 alle 21.15 verrà trasmesso il documentario “Di là dal fiume e tra gli alberi”. Continua il viaggio di Ben Fogle nelle isole scozzesi, questa volta alla scoperta di Taransay, un luogo ancora selvaggio, che Ben riesce a capire grazie ai racconti della comunità locale. A seguire, il viaggio di Paolo Severini in Umbria, nelle città di Spello, Bevagna e Montefalco, dove il tempo sembra sospeso.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Grey’s anatomy”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Mom”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset