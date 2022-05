Incidente sulla pista di motocross: grave ragazzino di Pianico - BergamoNews

Un ragazzino di Pianico è caduto dalla sua due ruote mentre si allenava per i campionati italiani di motocross junior nel modenese e ha riportato gravi ferite.

Il tredicenne era seguito dal papà a bordo pista, in vista delle semifinali in programma i primi di giugno a Savignano sul Panaro quando è avvenuto l’incidente, nella mattinata di sabato, in cui è rimasto coinvolto lui solo.

Ha battuto la testa ed è stato portato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Modena. Adesso il giovanissimo sportivo è in terapia intensiva, in prognosi riservata dopo un intervento alla testa.