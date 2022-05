Gianvito Martino è il nuovo presidente di BergamoScienza - BergamoNews

Bergamo. Il nuovo presidente di BergamoScienza è Gianvito Martino, direttore scientifico del San Raffaele.

La nomina è stata decisa dal nuovo Consiglio Direttivo dell’Associazione BergamoScienza, promotrice del festival BergamoScienza: Martino succede quindi a Raffaella Ravasio, mentre Rosella Colleoni prende il posto di Susanna Pesenti come Segretario Generale.

«In un’associazione come quella di BergamoScienza che divulga scienza, tecnologia e innovazione ad alti livelli era importante rinnovarci mantenendo però la rotta – afferma Raffaella Ravasio, presidente uscente -. Ringrazio il Consiglio Direttivo per il lavoro svolto negli ultimi anni e faccio i migliori auguri al nuovo presidente Gianvito Martino, certa che guiderà l’Associazione continuando anche a valorizzare l’impegno e le proposte portate avanti dai più giovani».

Nelle parole del del neopresidente la linea da seguire nei prossimi anni: «Oggi come non mai è apparso chiaro quanto la scienza risulti determinante per garantirci un futuro migliore, più equo e solidale. È quindi fondamentale che le persone tutte possano percepire questa opportunità e la possano facilitare. La scienza è, e deve essere, parte integrante della nostra cultura, deve essere patrimonio dei più. BergamoScienza è stata negli scorsi 20 anni, e continuerà ad essere, strumento precipuo con il quale facilitare questa consapevolezza e promuovere una nuova cultura della conoscenza».

Gianvito Martino, ricopriva in precedenza il ruolo di presidente del Comitato Scientifico del festival. Per la carica, ora vacante, è stato proposto Mario Salvi. Sarà il Comitato Scientifico a dover approvare la nomina. Con l’elezione a Segretario Generale, decade anche il ruolo di revisore dei conti di Rosella Colleoni. Il nuovo revisore dei conti sarà eletto dalla prossima Assemblea.

Il nuovo Consiglio Direttivo, in carica fino al 2026, è composto dai soci fondatori: Alessandro Bettonagli, Camera di Commercio di Bergamo nella persona del Presidente Carlo Mazzoleni, Confindustria Bergamo nella persona del Presidente Stefano Scaglia, Umberto Corrado, Mario Salvi, Università degli studi di Bergamo nella persona del Rettore Sergio Cavalieri, Università Vita Salute San Raffaele nella persona del Rettore Enrico Felice Gherlone; dai soci: Riccardo Cesarini (nuova nomina), Comune di Bergamo nella persona del Sindaco Giorgio Gori, Annaflavia D’Amelio Einaudi (nuova nomina), Raffaella Giavazzi (nuova nomina), Susanna Pesenti (nuova nomina), Enrico Seccomandi, Bernardo Sestini (nuova nomina); dagli invitati permanenti: Andrea Moltrasio past president, Raffaella Ravasio past president, Ufficio Scolastico Territoriale di Bergamo, WeScience – comitato giovani Associazione BergamoScienza.