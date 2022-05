Zapata e Boga in crescita, delude ancora Hateboer - BergamoNews

Musso 6 : Un’uscita con brivido a inizio ripresa a confermare i dubbi già emersi sulla sua stagione, salva su contropiede di Cutrone a metà della seconda parte di gara.

de Roon 6 : Di nuovo a destra nella linea a tre della difesa si applica con dedizione e esperienza.

Rimane un passo da difensore non ancora abituato, in un ruolo dove invece mister Gasperini sembra convinto per il futuro. Quando si inserisce crea la superiorità che vorrebbe l’allenatore.

Palomino 6,5 : Affidabile per dirla in breve con riferimento alla stagione, superbo per tranquillità e anticipi in ogni occasione a demotivare Cutrone. Nelle idee del Gasp ha superato Demiral di nuovo in panchina ( Juventus decisa a riprenderlo) nel ruolo di centrale

Djimsiti 6 : Non corre rischi, anche quando entra Bajrami lo limita sempre.

Hateboer 5 : È ora di cambiare aria, il suo tempo a Bergamo sembra ai titoli di coda.

Pessina (11’2t) 6 : Ci mette voglia anche quando la partita è compromessa.

Koopmeiners 6,5 : Di livello europeo, Gasp sembra convinto a impostarlo nel ruolo di Deroon che vede sempre più nella linea a tre. Recupera palle e inventa un paio di cioccolatini per Zapata che non sfrutta.

Scalvini (32’2t) Sv

Freuler 5,5 : Alla ricerca della gamba dei giorni migliori che nelle ultime partite ha faticato a trovare

Demiral ( 38’2t) Sv

Zappacosta 5,5 : Non c’è feeling con il gol, in un paio di occasioni poteva fare meglio.

Maehle (32’2t) Sv

Pasalic: 5,5 : Si sacrifica su Asslani un 2002 in odore di Inter. Non basta, perché servirebbero gli inserimenti per sbloccare il risultato. Spara alto su palla ripresa da Freuler nell’azione precedente al gol avversario. Del tipo gol sbagliato di consueta storia dell’anno per poi subirlo alla prima ripartenza

Ilicic (38’2t) 8 : Il voto per il bentornato e che non sia il passo di addio, anche a mezzo servizio rimane un valore aggiunto, quello che è mancato in tutta la stagione. A patto che la testa si sia liberata dai fantasmi che hanno bloccato le gambe. Difficile rinunciare alle sue bollicine

Boga 6,5 : Deve solo pensare come entrare nei meccanismi del gioco per dare ragione a chi lo ha voluto, ci riesce più delle precedenti partite, perfino meno egoista come in occasione (29’) dell’assist a Zapata. Quando cerca il gol Vicariò glielo nega (21’), si ripete la traversa a rispondergli dopo un destro a giro (9’ 2t) che aveva infiammato la curva.

Zapata 6,5 : Almeno sette conclusioni nel primo temo, senza fortuna e con qualche imprecisione per una ritrovata qualità e efficienza fisica, che dura ahimè un tempo.

Gasperini 5 : Fuori da tutto diventa una Atalanta normalizzata che non piace a nessuno. Rivoluzione mercato uguale investire, ammesso che lo zio Tom lo voglia, rimanere per il contratto vantaggioso o perché ci crede per le garanzie che pretende ?