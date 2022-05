Weekend di sole: in pianura si sfiorano i 35 gradi - BergamoNews

Sabato 21 maggio e a Bergamo sembra piena estate: cambierà qualcosa in questo weekend? Risponde Andrea Bosoni del Centro Meteo Lombardo.

ANALISI GENERALE

Una fascia di alta pressione di matrice africana si estende dall’Italia fino al nord Europa e garantirà tempo stabile ed estivo sulla regione Padano-alpina fino al week-end.

Probabile lieve cedimento del promontorio di alta pressione solo a partire dalla prossima settimana che potrebbe riportare condizioni di instabilità sui rilievi ed un calo termico di qualche grado.

Sabato 21 maggio 2022



Tempo Previsto: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con passaggio di nuvolosità alta durante la giornata; nel pomeriggio una modesta attività convettiva potrà svilupparsi sui rilievi Alpini e Prealpini la quale potrà dar luogo a isolati rovesci sui settori Alpini centro-orientali.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento specie in pianura con valori compresi tra 18°C e 21°C e fino a 23°C nei grandi centri urbani, massime in aumento con valori tra 31°C e 33°C che sulla fascia di bassa pianura potranno raggiungere anche i 35°C

Domenica 22 maggio 2022



Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con passaggi di nuvolosità alta durante la notte ed al mattino più estesa lungo i rilievi; dal pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme sui rilievi Alpini e Prealpini con possibilità di rovesci o brevi temporali verso sera più probabili tra Alta Valtellina, Valchiavenna, Vallecamonica, alte valli Bergamasche e Alto Garda.

Temperature: Minime stazionarie con valori superiori ai 20°C nei grandi centri urbani, massime stazionarie con valori quasi ovunque superiori ai 32°C in pianura.

Lunedì 23 maggio 2022

Tempo Previsto: Fin dal mattino cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso in pianura per il transito di nuvolosità alta, sui rilievi irregolarmente nuvoloso con frequenti addensamenti specie al mattino.

Dal pomeriggio aumento della nuvolosità cumuliforme, più estesa lungo i rilievi Alpini e Prealpini dove potranno verificarsi rovesci e temporali di moderata intensità in parziale sconfinamento a sera lungo la fascia pedemontana e di alta pianura.

Temperature: Minime stazionarie, massime in lieve diminuzione.