Via Rosa, pronto il progetto del nuovo parcheggio da 78 posti - BergamoNews

Bergamo. Un nuovo parcheggio pubblico, in via Rosa, nel quartiere di Boccaleone, da 78 posti auto e l’allargamento dei marciapiedi. L’amministrazione ha approvato questa settimana il progetto esecutivo dell’intervento per la realizzazione del parcheggio, dopo la definizione dell’acquisto da parte del comune di un’area sterrata (inutilizzata) di 3 mila metri quadrati a pochi passi dall’oratorio, in precedenza di proprietà della parrocchia.

Il nuovo parcheggio sarà gratuito e dotato di un percorso pedonale sia verso il parco delle Clarisse, tra le vie Isabello e Gasparini, sia verso l’oratorio del quartiere. “Abbiamo lavorato a lungo su questa soluzione – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Marco Brembilla – proprio su impulso della parrocchia, che ha lanciato questa idea già da qualche anno. Siamo contenti di poterla concretizzare. Abbiamo incassato il giudizio di congruità sul valore dell’opera, siamo in piena fase di progettazione e accompagneremo la realizzazione del parcheggio con l’allargamento dei marciapiedi”.

Sei posti per disabili, 2 colonnine di ricarica di mezzi elettrici, 14 posti riservati ai motocicli andranno a completare gli spazi del parcheggio. La realizzazione del posteggio, in una seconda fase, consentirà anche di mettere in sicurezza via Rosa, una delle vie di penetrazione verso la città, ma a senso unico, stretta e con marciapiedi larghi solo 70 centimetri. I marciapiedi saranno allargati fino a 150 centimetri, il minimo stabilito per legge. La nuova soluzione consentirebbe di trasferire nel nuovo parcheggio i diciotto posti auto esistenti fino all’incrocio con via Capitanio, il tratto più frequentato e pericoloso della strada visto che insiste su un’area dove ci sono un asilo nido privato e la scuola materna parrocchiale, ristoranti, la farmacia e altre attività commerciali.

Il Comune di Bergamo avvia ora le procedure per l’affidamento dei lavori del parcheggio, previsti nell’arco di qualche mese. “Quest’opera consentirà di creare una connessione tra il parco, l’oratorio e la stessa via Rosa fondamentale per il quartiere – conclude l’assessore Brembilla -, risolvendo il problema della carenza di parcheggi che per alcuni abitanti del quartiere è decisamente sentito”.