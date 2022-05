Ponte San Pietro, corpo senza vita recuperato dal fiume Brembo - BergamoNews

Ponte San Pietro. Un corpo senza vita, quello di un uomo di 77 anni, è stato trovato dai vigili del fuoco del distaccamento di Dalmine sabato mattina a Ponte San Pietro. Scoperto da un passante che ha notato il corpo in via Roma nel fiume Brembo, attorno alle 8 della mattina, sono stati immediatamente allertati i soccorsi. Al momento le cause del decesso sono ancora sconosciute. Sul posto anche i Fluviali di Bergamo, i sommozzatori e l’elisoccorso del distaccamento di Milano e i carabinieri del comando provinciale di Bergamo.