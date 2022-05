MOGI Caffè per La Stazione Rulli Frulli - BergamoNews

Il 20 maggio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, a Finale Emilia (MO) inaugura La Stazione Rulli Frulli, di cui MOGI Caffè è felice ed entusiasta di essere parte. Di che cosa si tratta?

Si parla molto di rigenerazione urbana, per far rivivere spazi abbandonati, spesso con una storia di attività alle spalle ma ancor più spesso con una storia di degrado in un immediato futuro. Si parla molto di recupero, riuso e upcycling per evitare gli sprechi, tutelare l’ambiente e quindi le comunità, possibilmente con praticità e creatività. Si parla molto di diversità e inclusione, riferendosi alla molteplicità di narrazioni, esperienze ed esigenze delle persone e in particolare dei giovani. Si parla molto di partecipazione e aggregazione, e delle pratiche migliori per riuscire a renderle reali e non solo vuote parole propagandistiche. Si parla molto e, in alcuni virtuosi casi, si fa altrettanto: a Finale Emilia, dal recupero dell’ex autostazione nasce La Stazione Rulli Frulli. Da un’intuizione di Federico Alberghini, dal 2010 la Banda Rulli Frulli accoglie e accompagna a suon di musica ragazze e ragazzi di età, provenienze e abilità diverse. Il progetto è cresciuto e oggi trova sede in un luogo che rinasce, per i giovani e per la comunità, con l’ambizione di diventare centro di riferimento nazionale per l’aggregazione, l’inclusione e l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità. Non solo la Banda musicale ma anche “patti di comunità” per incentivare le realtà del territorio, laboratori e corsi in uno spazio multifunzionale e per tutti. MOGI Caffè si è appassionata al progetto e parteciperà con la fornitura al BAR-A-Onda, bar sociale, inclusivo e a km0 all’interno della Stazione.

Dall’inaugurazione, i festeggiamenti continueranno fino al 28 maggio: una settimana costellata di laboratori, incontri e spettacoli.

MOGI vi aspetta, con un ritmo nuovo per la società del futuro!