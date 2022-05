L'Atalanta perde in casa contro l'Empoli: addio Europa - BergamoNews

Bergamo.Vittoria doveva essere e… Vittoria non è stata. L’Atalanta saluta il campionato perdendo in casa contro l’Empoli per uno a zero. Una sconfitta che costa ai nerazzurri la qualificazione alla Conference League, la meno ambita delle competizioni europee, andata alla Fiorentina.

La Dea parte bene e nel primo tempo va spesso vicina al gol. In particolare con Zapata, non ancora al top della forma ma in crescita, e con Boga, che regala sprazzi di luce.

Ma il vantaggio non arriva anche perché l’Empoli ha un signor portiere tra i pali, quel Vicario che potrebbe passare proprio alla Fiorentina.

Nella ripresa con il passare dei minuti i nerazzurri perdono lucidità. Ne approfittano gli ospiti, che iniziano ad affacciarsi dalle parti di Musso, fino a sbloccare la partita con un gran tiro da fuori di Stulac.

L’assalto finale degli uomini di Gasperini non serve a nulla. Da segnalare il ritorno in campo, a una decina dal termine, di Josip Ilicic, con una serie di cori e applausi che vanno oltre la partita. E la sconfitta.

Atalanta-Empoli 0-1, il film della partita

Le formazioni

Atalanta (3-4-1-2): Musso; de Roon, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Cittadini, Scalvini, Miranchuk, Cissé, Ilicic, Pessina, Demiral.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Cutrone, La Mantia. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Bajrami, Di Francesco, Benassi, Fazzini, Degli Innocenti, Ismaijli, Parisi, Baldanzi.

Le azioni

79′ – Empoli in vantaggio con il gran tiro da fuori di Stulac che si insacca sotto gli incroci

75′ – Dopo una palla recuperata da Freuler, Pasalic si ritrova solo davanti al portiere ma spara alto

59′ – Si fa vivo l’Empoli con la punizione di Bajrami respinta in corner dalla barriera

55′ – Boga, ancora con un tiro a giro da fuori, questa volta trova la traversa a negargli il gol

33′ – Ci prova anche Zappacosta, che rientra e tira, ma trova l’esterno della rete

31′ – Corner di Boga, Pasalic svetta in mezzo all’area ma non trova la porta

21′ – Boga all’improvviso, con un tiro a giro alla Del Piero, ma ancora il numero uno dell’Empoli è attento

16′- Ci prova capitan Freuler da fuori area, ma ancora Vicario sventa in corner

10′ – Koopmeiners serve Zapata che spara dal limite, Vicario respinge la sfera