Forza Italia, entro novembre i congressi provinciali - BergamoNews

Treviglio. Silvio Berlusconi rilancia il partito e lo fa con i club della libertà e i congressi provinciali.

“Nel 1994 una grande novità, decisiva per il nostro consenso, furono i club Forza Italia – ha spiegato Berlusconi -, che poi si sono voluti ribattezzare, contro il mio parere, in Club Forza Silvio. E’ un modello che dobbiamo riprendere in mano, perché dobbiamo ripetere il miracolo di allora, perché l’Italia ha bisogno di noi oggi come allora. Il club è un buon modo per avvicinare le persone che sono stanche, deluse e disgustate della politica e dei suoi riti che quindi se avvicinate e convinte a votare per il centro-destra non se la sentono di aderire a un partito politico, ma a un club si”.

Così il presidente di Forza Italia nel suo intervento alla convention di partito ‘L’Italia del futuro’.

“Questa volta li chiameremo club per la Libertà, perché la Libertà è il nostro valore, il nostro simbolo, la nostra bandiera, il nostro traguardo. Entro febbraio del prossimo anno, in ognuno degli 8000 comuni italiani deve sventolare la bandiera di un club per la Libertà. Prima ancora, entro questo novembre, dopo una grande campagna adesioni rivolta prima di tutto a chi ci ha abbandonato, rieleggeremo democraticamente i coordinatori provinciali attraverso i congressi che si svolgeranno in tutte le province d’Italia”, ha annunciato.