Dalla scuola al lavoro: nasce l'Academy Lorenzi Group, formerà 10 neo diplomati ogni sei mesi - BergamoNews

Ciserano. Il primo progetto di collegamento e collaborazione scuola-lavoro è nato martedì 17 maggio, è firmato da Lorenzi Group ed è stato presentato in un’affollata aula magna dell’istituto I.T.I. G. Marconi di Dalmine.

L’Academy nasce con la partnership di due realtà impegnate costantemente in attività di formazione: l’istituto I.T.I. G. Marconi, che sul territorio promuove da anni percorsi di ampliamento dell’offerta formativa che mirano a potenziare competenze trasversali e tecniche spendibili in molteplici contesti di vita, e Lorenzi Group, azienda leader nel settore dell’impiantistica, la prima società impegnata in modo concreto nella formazione di giovani tecnici.

Lorenzi Group martedì ha ufficializzato l’avvio, per “proiettare i giovani nel mondo del lavoro” dice l’Amministratore Delegato Diego Lorenzi. “La volontà dell’Academy è che tutti i ragazzi si sentano coinvolti in questo progetto che permetterà di toccare con mano la realtà lavorativa e di entrare in tutti i processi operativi dell’azienda. In questo momento credo sia fondamentale come azienda dare spazio ai giovani dell’Istituto I.T.G.I. G. Marconi di Dalmine per potersi proiettare nel mondo del lavoro, in un contesto differente da quello scolastico, dove si possono apprendere le nozioni operative e far sì che lo studio possa essere mirato ad esaltare le proprie attitudini”.

Il primo obiettivo dell’Academy Lorenzi è formare un massimo di dieci neo diplomati ogni 6 mesi. I primi destinatari: i ragazzi di due classi dell’Istituto degli ambiti Elettronica e Telecomunicazione. Il primo passo per entrare a far parte del progetto saranno i colloqui che si terranno a partire dal 3 giugno.

L’Istituto I.T.I. G. Marconi di Dalmine è il primo di una lunga lista. Il progetto di Diego Lorenzi è infatti quello di coinvolgere diverse realtà scolastiche e formative per creare una relazione duratura su tutto il territorio che permetta una formazione post diploma in grado di creare occupazione stabile.

“L’Accademy di Lorenzi Group è un progetto molto interessante e stimolante – dice il Dirigente Scolastico Maurizio Adamo Chiappa – Un gioco a due tra scuola e azienda che permette ai ragazzi di completare e sviluppare le proprie competenze. È sui banchi di scuola che i ragazzi cominciano ad apprendere ed è durante il periodo scolastico che devono cominciare ad interfacciarsi con il mondo del lavoro. Sempre sostenuti dalla scuola, che li aiuterà a raggiungere i propri obiettivi con impegno dedizione e studio”.