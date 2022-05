Atalanta-Empoli, la nostra diretta - BergamoNews

Bergamo. L’ultima speranza. Per tornare (o sperare di tornare) a vivere le notti magiche in Europa l’Atalanta deve battere l’Empoli nella 38esima partita di un campionato partito alla grande e concluso in difficoltà. Ma non solo, perchè la Dea per staccare il biglietto per la Conference League deve anche sperare in un risultato negativo della Fiorentina contro la Juve.

Le formazioni ufficiali

Atalanta (3-4-1-2): Musso; de Roon, Palomino, Djmsiti; Hateboer, Koopmeiners, Freuler, Zappacosta; Pasalic; Zapata, Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Maehle, Mihaila, Cittadini, Scalvini, Miranchuk, Cissé, Ilicic, Pessina, Demiral.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Cacace; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Henderson; Cutrone, La Mantia. Allenatore: Aurelio Andreazzoli.

A disposizione: Ujkani, Furlan, Stulac, Romagnoli, Bajrami, Di Francesco, Benassi, Fazzini, Degli Innocenti, Ismaijli, Parisi, Baldanzi.

La diretta

79′ – Empoli in vantaggio con il gran tiro da fuori di Stulac che si insacca sotto gli incroci

75′ – Dopo una palla recuperata da Freuler, Pasalic si ritrova solo davanti al portiere ma spara alto

59′ – Si fa vivo l’Empoli con la punizione di Bajrami respinta in corner dalla barriera

55′ – Boga, ancora con un tiro a giro da fuori, questa volta trova la traversa a negargli il gol

33′ – Ci prova anche Zappacosta, che rientra e tira, ma trova l’esterno della rete

31′ – Corner di Boga, Pasalic svetta in mezzo all’area ma non trova la porta

21′ – Boga all’improvviso, con un tiro a giro alla Del Piero, ma ancora il numero uno dell’Empoli è attento

16′- Ci prova capitan Freuler da fuori area, ma ancora Vicario sventa in corner

10′ – Koopmeiners serve Zapata che spara dal limite, Vicario respinge la sfera