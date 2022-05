Atalanta-Empoli, L'Eredità o L'ora legale? La tv del 21 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, sabato 21 maggio alle 20.45 si potrà vedere la partita di calcio fra Atalanta ed Empoli, valida per l’ultimo turno del campionato di Serie A. Il match verrà trasmesso sia su Dazn che su Sky. Su quest’ultima emittente, questi saranno i canali in cui verrà proposta la gara: Sky Sport Calcio (numero 202 del satellite e 473 del digitale terrestre).

Su RaiUno alle 21.25 andrà in onda una puntata speciale de “L’Eredità”, condotto da Flavio Insinna.

Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “F.B.I”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “La storia di una notte”: cercando l’assassino di due ragazzi, i Federali interagiscono con Nina, un’agente con la quale Scola ha avuto un trascorso poco dignitoso…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Sapiens, un solo pianeta”, condotto da Mario Tozzi.

Per chi preferisse vedere un film, su Rete4 alle 21.20 c’è “Io sto con gli ippopotami”; su Canale5 alle 21.40 “L’ora legale”; su Italia1 alle 21.25 “L’era glaciale – In rotta di collisione”; su La7 alle 21.15 “Il giovane Hitler”; su La5 alle 21.05 “Rosamunde Pilcher – Quando meno te lo aspetti…”; su Iris alle 21 “Rischio totale” e su Italia2 alle 21.10 “Chucky”.

Rai4 alle 21.20 proporrà “Criminal”. L’agente Bill Pope viene ucciso e porta con sé nella tomba alcune informazioni su un potenziale attacco terroristico. La C.I.A. chiede aiuto al dottor Franks per trasferire i suoi ricordi su un’altra persona.

Spazio al teatro su Rai5 alle 21.15 con lo spettacolo “La scuola delle mogli”. Una commedia sapiente e di sorprendente maturità: vi si respira un’amarezza ed una modernità come solo negli ultimi testi Molière riuscirà a trovare. Vi è la gioia e il dolore della vita, il teatro comico e quello tragico. Il tutto avviene in un piccolo mondo con pochi personaggi.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Ghost wisperer” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.