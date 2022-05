Valgoglio, dopo la frana riapre a senso alternato la provinciale 49 - BergamoNews

Valgoglio. Riapre dalle 19.30 di venerdì 20 maggio la strada provinciale 49 bis a Valgoglio, chiusa dalla mattinata del 26 aprile dopo la frana provocata dal maltempo.

La Provincia di Bergamo, dopo gli interventi sulla parete rocciosa, ha emanato una nuova ordinanza che istituisce il senso unico alternato regolato da impianto semaforico dal chilometro 2,8 al chilometro 3: non ci sarà alcuna limitazione di orario, ma resta consentito il transito ai soli mezzi di lunghezza pari o inferiore a 7,6 metri.

In seguito alla frana, Regione Lombardia si era subito resa disponibile a sostenere il Comune nei costi connessi al pronto intervento per la procedura d’urgenza, con l’obiettivo di rendere transitabile una strada alternativa tra la frazione Colarete, nel comune di Valgoglio, e il fondovalle.

Come primo intervento, nel giro di pochi giorni, era stata formata una pista che consentiva il transito dei mezzi di emergenza, con un impegno economico per via Tasso di 250mila euro.

Il movimento franoso che si era staccato da una porzione del versante era composto da materiale roccioso di circa 300 metri cubi. Il sopralluogo effettuato nella tarda mattinata del 26 aprile aveva consentito di appurare che sul versante era presente ancora una porzione di pari volumetria instabile che pregiudicava ogni tipo di intervento a valle.