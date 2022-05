RadiciGroup, contro il caro bollette premio di mille euro ai dipendenti - BergamoNews

La bergamasca RadiciGroup ha deciso di conferire un premio di 1.000 euro lordi a tutti i dipendenti delle sedi italiane, per fronteggiare l’aumento dei costi energetici e i rincari del costo della vita in Italia.

“Un’iniziativa che vuole essere anche un riconoscimento all’eccezionale lavoro di squadra svolto da tutti i lavoratori – spiegano da Radici Group – in tempi in cui gli scenari macroeconomici e di mercato sono soggetti a repentini cambiamenti e si rende necessario far fronte ad attività non programmate anche in tempi strettissimi”.

La misura riguarda circa 1.500 collaboratori, compresi i lavoratori interinali, e il budget totale stanziato è di oltre 2 milioni di euro. L’importo verrà rilasciato nelle competenze di maggio ai lavoratori in forza in tale mese.

“Si tratta di un’azione pensata per contribuire in maniera attiva a sostenere i nostri collaboratori in questa congiuntura economica che ha visto un aggravio delle spese in ogni bilancio familiare, soprattutto in Italia, uno dei Paesi che negli ultimi mesi è stato maggiormente impattato dagli aumenti dei costi energetici – commentano Angelo, Maurizio e Paolo Radici, azionisti di RadiciGroup -. È anche un modo per premiare una squadra che, grazie a continuo impegno, flessibilità, grande spirito di adattamento e affiatamento, è riuscita a raggiungere dei risultati positivi anche in un contesto non facile”.

L’iniziativa si aggiunge alle misure già presenti in RadiciGroup, come l’adesione di alcune aziende del Gruppo al Progetto WHP (Workplace Health Promotion), promosso da Regione Lombardia, Ats e Confindustria Bergamo con l’obiettivo di promuovere la salute e il benessere sul luogo di lavoro: in questi anni, RadiciGroup ha coinvolto i suoi collaboratori in una serie di attività dedicate alla promozione di un’alimentazione corretta, di un’attività fisica regolare, del benessere personale e sociale e della conciliazione vita-lavoro.

Inoltre, una pratica di lunga data e che annualmente viene confermata, è quella delle Borse di studio per i figli dei dipendenti: il mese scorso sono state consegnate a oltre 40 giovani “dottori”, che hanno conseguito a pieni voti nel 2019 e nel 2020 la laurea in diverse facoltà, da Matematica a Economia, da Lingue e Comunicazione a Ingegneria.

Il Gruppo prevede ulteriori misure a favore dei collaboratori, tra cui percorsi personalizzati di formazione continua, e un ventaglio di benefit come convenzioni con negozi, centri sportivi o fornitori di servizi di viaggio, servizi di mensa o ticket restaurant elettronico.