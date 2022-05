Orio al Serio, attacco hacker dalla Russia al sito dell'aeroporto - BergamoNews

Orio al Serio. Gli hacker russi attaccano il sito dell’aeroporto di Orio al Serio.

Il collettivo Killnet ha comunicato un elenco di obiettivi istituzionali che rientrano nel mirino, tra i quali anche lo scalo bergamasco. Colpiti anche gli aeroporti di Linate e Malpensa, Genova e Rimini, ma fortunatamente non ci sono conseguenze sull’operatività dei voli.

Sacbo nel pomeriggio di venerdì ha comunicato che: “Il disservizio non comporta ripercussioni sui sistemi operativi di scalo che garantiscono il regolare svolgimento dell’attività operativa. L’informativa sui voli in partenza e in arrivo funziona correttamente all’interno dell’aerostazione”.

Intorno alle 19 il sito www.milanobergamoairport.it è stato ripristinato ed è tornato visibile e consultabile.

L’attacco è in corso da giovedì sera alle 22: sono stati colpiti i siti del Consiglio superiore della magistratura, dell’Agenzia delle dogane e dei ministeri di Esteri, dell’Istruzione e dei Beni culturali.

Durante la guerra in Ucraina Killnet ha rivendicato attacchi dello stesso tipo ai siti governativi rumeni, polacchi e alcuni siti di aziende americane.