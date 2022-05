Il ricordo di Falcone, Rocky Balboa o Miss Detective? La tv del 20 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, venerdì 20 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “The band”, condotto da Carlo Conti.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Corsa contro il tempo”: nella fiaschetta di Philip Hanch, che muore investito da un camion c’è una neurotossina letale che Kasie e Jimmy inalano inavvertitamente. La vittima faceva parte di un gruppo eversivo.

RaiTre alle 21.20 proporrà il documentario “Chiedi chi era Giovanni Falcone”. Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, Rai Documentari in coproduzione con Indigo Stories ha realizzato questo ritratto di Giovanni Falcone, nella forma del racconto di un uomo normale e, al tempo stesso, speciale. Nel documentario si evidenzia il lato meno conosciuto del giudice palermitano: il suo lato privato, quello non iconico, quello non cristallizzato dai media, ovvero il suo lato umano. Un ritratto inedito e privato di Falcone che prende corpo e si compone attraverso le parole di chi ha vissuto ed è cresciuto con lui. Un racconto senza mediazioni, emozionante, cinematografico, ricco di immagini inedite.

Spazio ai casi di cronaca su Rete4 alle 21.25 con “Quarto grado”, condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Su Canale5 alle 21.30 ci sarà una nuova puntata de “L’isola dei famosi”, il reality condotto da Ilary Blasi.

La7 alle 21.15 trasmetterà “Propaganda live”, condotto da Zoro.

Per chi preferisse vedere un film, su Italia1 alle 21.25 c’è “Rocky Balboa”; su Rai4 alle 21.20 “Ip man 3”; su La5 alle 21.05 “Miss Detective”; su Iris alle 20.55 “U-571” e su Italia2 alle 21.10 “La prima notte del giudizio”.

Su Rai5 alle 21.15 ci sarà il documentario “Art Night – Sacro e profano. Arcimboldo”. Eccentrico, visionario e legato all’esoterismo, la storia dell’Arcimboldo fra una sequela di allegorie e capolavori che hanno fatto la Storia.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Joséphine, Ange Gardien”, con Mimie Mathy; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

