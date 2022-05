Il dottor Zanon membro del Comitato Scientifico al 40esimo congresso ESSKA - BergamoNews

Il dr. Giacomo Zanon, ortopedico di Habilita, ha partecipato in qualità di membro del Comitato Scientifico e relatore in 5 sessioni di formazione al 40° Congresso ESSKA – European Society for Sport Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy, svoltosi a Parigi, che quest’anno ha visto la partecipazione di oltre 2.000 esperti provenienti da tutto il mondo.

Il dr. Zanon, ortopedico di fama internazionale, responsabile dell’unità di Medicina Sportiva in Habilita, ha presentato e condiviso le proprie competenze relative alle tecniche di ricostruzione legamentose complesse, di osteotomia del ginocchio, di tendinopatia del rotuleo e degli Ischio-crurali.

“Il congresso è stato molto apprezzato: i partecipanti sono stati più di 2.000, le aule erano sempre piene. È stata una grande soddisfazione personale perché i riconoscimenti al nostro gruppo di lavoro sono stati numerosi” spiega il Dr. Zanon.

Lo specialista, appartenente al Comitato Artroscopia, in particolare del sottogruppo delle Lesione Legamentose Periferiche, ha proposto insieme al suo team di lavoro alcune sessioni di lavoro legate alla patologia legamentosa e parlato anche delle tendinopatie e dei flessori di coscia.

Il Dr. Zanon attualmente visita i pazienti bergamaschi in Habilita San Marco, in Piazzale della Repubblica 10. Lo Sport Medicine è un ambulatorio ortopedico multidisciplinare, quindi rivolto a tutte le tipologie di pazienti, particolarmente indicato a chi ha avuto problematiche legate alla traumatologia dello sport. Le patologie trattate con maggiore frequenza sono le lesioni di legamenti crociati, patologie meniscali, patologie tendinee e, più in generale, di tutte quelle patologie che si inseriscono nel filone dell’ortopedia in ambito sportivo.