Cosa sta succedendo ai film su Netflix? - BergamoNews

Netflix sta vivendo molto probabilmente il periodo più buio della sua storia. Dopo un’importante perdita di valore delle azioni e un primo calo del numero dei suoi utenti, ora c’è un ulteriore problema a gravare sull’azienda. Scopriamo insieme agli esperti tech di MisterGadget di cosa si tratta.

Giorni bui

Giorni terribili per Netflix, che testimoniano come il pubblico dello streaming stia lentamente modificando le sue abitudini e i suoi desideri.

I motivi sono diversi. Il fatto che questi abbiano assunto rilevanza nello stesso momento ha semplicemente accelerato e reso evidente la crisi del colosso di streaming americano.

Si è detto di utenti che decidono di non rinnovare la propria utenza. Ma perchè sta accadendo ciò? Sono molteplici le domande che la piattaforma dovrebbe farsi al fine di individuare la problematica.

Cosa sta succedendo a Netflix?

Naturalmente le ragioni sono molteplici ed elencarle tutte non è semplice.

La prima ragione potrebbe essere l’aumento dei costi degli abbonamenti. Altro fattore determinante è sicuramente l’aumento della concorrenza: nel giro di pochi anni i servizi di streaming disponibili per gli utenti sono aumentati a dismisura. Primo concorrente di valore capace di intaccare la solidità di Netflix è stato Amazon Prime Video, che grazie anche ad una forza economica non indifferente, è stato capace di entrare a gamba tesa sul mercato streaming con tanti ed intelligenti investimenti sia sui contenuti originali che su quelli acquistati da terzi.

Altro “avversario” di rilievo è sicuramente Disney+. La piattaforma di proprietà Disney ha in un solo colpo tolto a Netflix tutto il catalogo di film del mondo Star Wars, i contenuti Marvel e le produzioni Pixar; questo “scippo” di contenuti ha portato molti utenti, soprattutto di giovane età, ad abbandonare Netflix, in favore appunto di Disney+.

In una situazione già difficile, non ha di certo aiutato la decisione di Netflix di adottare un maggiore rigore sulla questione della condivisione delle password e di conseguenza dell’account.

Ultimo fattore, non per importanza, il graduale impoverimento del catalogo disponibile per gli utenti.

Quanti sono i film su Netflix

A proposito di impoverimento del numero di contenuti: nell’ultimo periodo, nonostante un continuo e graduale aumento dei canoni di abbonamento, i film e le serie disponibili per gli utenti sono sempre minori.

Secondo quanto riportato dal sito What’s On Netflix, il numero di film che Netflix propone ai suoi utenti è diminuita del 35% se si prende in considerazione un lasso di tempo che va dal 2015 ad oggi. A maggio 2015 c’erano 4751 film visibili mentre a maggio 2022 i film disponibili sono “solo” poco più di 3000. Una differenza negativa di circa 1735 titoli che sono spariti dalla piattaforma in soli 7 anni.

Il dato riguarda il mercato americano, e non quello italiano, ma rimane comunque estremamente significativo.

Da queste brevi considerazioni è facile capire il pensiero comune degli utenti attorno alla piattaforma: si paga di più per avere di meno e forse il gioco non vale più la candela.

La risposta di Netflix

Per rispondere a questa fuga di contenuti Netflix sta cercando di ampliare la sua offerta, aprendosi al mondo dei videogames. Una scelta sicuramente studiata, che però all momento non sembra essere la soluzione migliore per risollevare la situazione e cambiare il trend negativo.