Bel tempo con temperature ancora in aumento - BergamoNews

E siamo alle porte di un nuovo weekend di questo maggio anomalo: Andrea Bosoni del Centro meteo lombardo ci ragguaglia sul tempo che farà a Bergamo e in Lombardia.

ANALISI GENERALE

Una fascia di alta pressione di matrice africana si estende dall’Italia fino al nord Europa e garantirà tempo stabile ed estivo sulla regione Padano-alpina fino al week-end. Probabile lieve cedimento del promontorio di alta pressione solo a partire dalla prossima settimana che potrebbe riportare condizioni di instabilità sui rilievi e un calo termico di qualche grado.

Venerdì 20 maggio 2022

Tempo Previsto: Di notte e durante la giornata cielo poco nuvoloso o velato con frequenti passaggi di nubi a media ed alta quota; non sono attese precipitazioni. Dal pomeriggio su Valchiavenna, Valtellina ed Orobie bresciano-bergamasche poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei annuvolamenti cumuliformi e transito di nubi in altitudine, mentre sul resto della Lombardia quasi sereno o solo qualche modesto annuvolamento specie a sera: sempre asciutto.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento con valori tra 17°C e 20°C e punte di 22-23°c nei grandi centri urbani, massime in ulteriore aumento (29-32°C) con valori pienamente estivi che potranno toccare i 33°C sulle aree di bassa pianura.

Sabato 21 maggio 2022

Tempo Previsto: Condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con passaggio di nuvolosità alta durante la giornata; nel pomeriggio una modesta attività convettiva potrà svilupparsi sui rilievi Alpini e Prealpini ma con fenomeni pressochè assenti.

Temperature: Minime stazionarie o in lieve aumento specie in pianura, massime in aumento con valori che sulla fascia di bassa pianura potranno raggiungere i 35°C

Domenica 22 maggio 2022

Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione con modesti passaggi di nuvolosità alta durante la notte; dal pomeriggio aumento della nuvolosità sui rilievi Alpini con possibilità di rovesci o brevi temporali verso sera più probabili tra Alta Valtellina, Vallecamonica e alte valli Bergamasche.

Temperature: Minime stazionarie, massime in ulteriore lieve rialzo o stazionarie.