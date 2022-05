Seriate Street Food Festival, week-end fra gusto e divertimento - BergamoNews

Seriate. Un viaggio tra i sapori “on the road”. Dal 20 al 22 maggio, piazza Donatori di Sangue ospiterà i migliori food truck d’Italia per il “Seriate Street Food Festival”, dedicato al cibo di strada di qualità. Una quindicina di originali food truck, dalle appetitose proposte, venerdì dalle 18 alle 21, sabato dalle 11 alle 24 e domenica dalle 11 alle 22, invaderanno la piazza con le loro simpatiche cucine, tutte rigorosamente su ruota. Per tre giorni i truck proporranno ghiotte specialità, menù gourmet e cucina espressa, proposte gastronomiche per vegetariani e intolleranti al glutine, con possibilità di asporto. Oltre al cibo spazio anche all’intrattenimento musicale e per bambini. Perché Seriate Street Festival è una festa di famiglia!

“Ritorna a Seriate uno degli appuntamenti più graditi, lo street food in piazza. Iniziativa popolare, attrae una platea trasversale, dai giovani ai meno giovani, perché condividere del buon cibo, soprattutto all’aperto e durante la bella stagione, è tra le cose che piacciono maggiormente – dichiara l’Assessore al Commercio Gila Cremonini -. Questo fine settimana sarà dedicato ai food truck di qualità che proporranno delle chicche come il Mazara burger con il gambero rosso di Mazara o il lampredotto toscano, le salamelle ‘ubriache’ cotte nel vino, proposte enogastronomiche italiane e anche etniche con il cibo piccante messicano. Ma il festival del cibo di strada vuole essere anche un’occasione per tornare a vivere gli spazi aperti della nostra città in sicurezza e a dimensione familiare. Sarà infatti presente un angolo dedicato all’allattamento, oltre a momenti di intrattenimento per bambini e alla musica per il pubblico più giovane. Lo street food darà anche visibilità a una realtà che ha risentito molto il contraccolpo della pandemia: le società sportive. A loro sarà dedicato uno spazio in biblioteca e in piazza per delle dimostrazioni delle proprie attività. Vi aspettiamo!”.

Tante le leccornie che si potranno assaggiare e le birre da degustare tra una quindicina di truck. Ci saranno hamburger per tutti i gusti, da quello di scottona a quello con chianina, panini gourmet, gnocco fritto, specialità toscane come il lampredotto e la tagliata, pesce fritto per i palati più raffinati, arrosticini abruzzesi, panzerotti, dolci tentazioni, la pinsa romana, dalla Puglia le bombette e le orecchiette con le cime di rapa oltre al polpo, stinco e salamella “ubriaca” cotta nel vino, la cucina emiliana con erbazzone e tortelli, la Sicilia con i cannoli di ricotta riempiti al momento, arancini e i Mazara burger con il gambero rosso di Mazara! Ci sarà anche qualcosa di etnico: un truck dedicato al cibo messicano. E infine un cheers truck con dieci spine di birra e tanto altro! A movimentare ancora di più l’evento ci saranno una quindicina di società sportive seriatesi, dagli stand del centro sportivo Seriate Sport Lab a quello della piscina Aquamore Seriate, sino a dimostrazioni di danza, arti marziali, ginnastica artistica pallacanestro, che sabato saranno in piazza Donatori di Sangue e nella tensostruttura della biblioteca dal pomeriggio sino a sera. E in più musica in filodiffusione tutti i giorni e sabato alle 21 il concerto dal vivo di “Manuel Rockin’ Hot” con il suo revival rock.

Lo Street Food Vitamina C è anche “Evento Baby Friendly”: oltre all’area intrattenimento, a disposizione dei visitatori ci saranno seggioloni, fasciatoio e scalda biberon e un angolo comodo e riservato per l’allattamento. L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni: 366.5382866 – info@vitaminac-adv.com.