Savona, prova di forza di Martina Caironi sui 100 metri: superata la campionessa paralimpica Sabatini - BergamoNews

La sfida fra Martina Caironi e Ambra Sabatini non sembra fermarsi mai.

La 32enne di Bergamo ha infatti superato la campionessa paralimpica nel Meeting Internazionale “Città di Savona” aggiudicandosi al photofinish il successo nei 100 metri T63.

Una vittoria che sa di rivincita per Caironi che qualche giorno prima si era dovuta inchinare alla giovane compagna di squadra, capace di darle filo da torcere anche lungo il rettilineo ligure.

Apparsa nuovamente a proprio agio sulla distanza, la portacolori delle Fiamme Gialle ha fermato il cronometro in 14”49 lasciandosi alle spalle di due centesimi Sabatini e mancando per una manciata di decimi il suo personale.

“Sono contenta di questa gara, perché diciamo che rimescola le carte in gioco. Battersi per pochi centesimi è uno stimolo enorme – ha spiegato nel dopo-gara Caironi -. Battere una campionessa olimpica non è cosa da poco, è stata una bella soddisfazione, ma soprattutto sentirmi così bene sia mentalmente che fisicamente mi fa ben sperare anche per il futuro”.

Terzo posto per Monica Contraffatto (Gela Sport) che ha confermato il podio tutto azzurro ottenuto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 chiudendo le proprie fatiche in 14”88 e lasciandosi alle spalle la giapponese Kaide Maegawa e l’olandese Fleur Schouten.

In campo maschile debutto da dimenticare invece per Hassane Fofana il quale non ha terminato la gara dei 110 metri ostacoli.

L’alfiere delle Fiamme Oro Padova è stato infatti fermato dai crampi già a partire dal secondo ostacolo impedendogli così di concludere la prova vinta dal brasiliano Rafael Pereira.