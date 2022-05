Pigna dona 20 bancali di materiale scolastico ai bimbi ucraini - BergamoNews

Alzano Lombardo. Migliaia di quaderni e altro materiale scolastico sono partiti da Bergamo alla volta dell’Ucraina, per tentare di sollevare l’animo dei ragazzi e bambini che ancora vivono nel paese tormentato dalla guerra. Di fronte alla drammatica e gravissima situazione che il conflitto sta determinando in Ucraina, infatti, la Rsu e la Pigna di Alzano Lombardo hanno deciso di mettere in atto un gesto di concreta solidarietà destinato ai bambini e alle bambine in età scolare sul territorio ucraino.

Una finalità umanitaria declinata con l’invio in terra ucraina di una ventina di bancali caricati con scatole di quadernoni A4, a righe e a quadretti, per uso scolastico.

In questi giorni i volontari della Cisl di Bergamo stanno trasportando i bancali dal magazzino della Pigna di Alzano Lombardo al centro di raccolta dell’Associazione Zlaghoda in via Rovelli, a Bergamo. Da lì verranno portati in Ucraina nelle zone dove il materiale scolastico scarseggia.

“Non si ferma la catena di solidarietà per aiutare il popolo ucraino –precisano i sindcalisti della Rappresentanza Unitaria dell’azienda di val Seriana -. Attraverso l’impegno delle Rsu e la sensibilità e la proattività della Pigna, si è dato il via a una raccolta cospicua di materiale di cancelleria (in particolare quadernoni) da destinare in Ucraina sotto la supervisione di Yaroslava Vyshnevska dell’Associazione Zlaghoda. Questo perché anche i bambini in guerra hanno il diritto di restare bambini e continuare a studiare”.

Le operazioni di carico del materiale scolastico

“Quello che si è concretizzato ad Alzano Lombardo – ha dichiarato Vyshnevska – è un bellissimo gesto di solidarietà per i bambini, la scuola e le famiglie ucraine in un contesto di guerra complesso e lontano dal concludersi. Offrire sostegno concreto alla popolazione che sta vivendo giorni sempre più drammatici in Ucraina è di fondamentale importanza. Ringrazio di cuore il sindacato che ha fatto da tramite e la Pigna che hanno donato bancali di quadernoni ai nostri bambini. Nel più breve tempo possibile cercheremo di far arrivare il materiale a destinazione nella speranza di donare loro un po’ di normalità”.

“La sostenibilità del territorio e delle comunità è da sempre un tema chiave per Pigna. Siamo orgogliosi di poter dare un nostro contributo insieme alle RSU per gestire questa crisi umanitaria” afferma Massimo Fagioli, amministratore delegato del gruppo.