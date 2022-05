Il corriere, Save the last dance o La fredda luce del giorno? La tv del 19 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, giovedì 19 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?”: Caterina, la madre di Federico, è la principale sospettata in un caso di tentato omicidio: un tragico fatto di cronaca della sua adolescenza la lega inevitabilmente alla vittima anche se lei continua a dichiararsi innocente. Don Massimo decide di scavare nel passato della donna alla ricerca della verità, mentre perfino Federico ha smesso di credere a sua madre. A Spoleto torna il Colonnello Anceschi venuto per salutare sua figlia Valentina e per conoscere il suo nuovo fidanzato ma non sarà contento di scoprire che si tratta di Marco! Intanto Natalina riceve una notizia sorprendente: una troupe televisiva, capitanata dal conduttore televisivo Gigi Marzullo, verrà in canonica a intervistarla!

RaiTre alle 21.20 proporrà la visione di “Ezio Bosso – Le cose che restano”. Il racconto di una grande storia umana. La carriera di Bosso è stata quanto di più atipico si possa immaginare, sia per le vicende personali che per quelle professionali. Bosso nel suo percorso artistico si è lanciato spesso in forme ibride di narrazione e musica e questo film, che parla di lui, ha un approccio analogamente poliedrico come poliedrica è stata la sua vita. Nel film il racconto è affidato allo stesso Bosso, attraverso un lavoro minuzioso di ricerca tra le tante interviste audio e video che ha rilasciato nel tempo. Il ritmo scorre fluido e spontaneo, proprio perché il docufilm è privo del solito narratore frontale: è il maestro stesso a svelarsi agli spettatori, a farci entrare nel suo mondo e nel suo immaginario, come in un diario. La narrazione è stratificata e crea un dialogo fra le varie età dell’artista in un continuo rimando fra immagine e sonoro. Nel ricco materiale d’archivio utilizzato vi è anche il brano inedito “The things that remain”.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 e La7. Su Rete4 alle 21.20 c’è “Dritto e rovescio“, il talk-show condotto da Paolo Del Debbio, mentre su La7 alle 21.15 “Piazzapulita“, condotto da Corrado Formigli.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “Tutte lo vogliono”; su Canale5 alle 21.30 “Il corriere – The Mule”; su Italia1 alle 21.15 “La fredda luce del giorno”; su La5 alle 21.05 “Save the last dance”; su Iris alle 20.55 “I 3 dell’Operazione Drago”; e su Italia2 alle 21.10 “Upgrade”.

Su Rai4 alle 21.20 ci sarà la serie “CSI Vegas”. Una minaccia potrebbe far crollare il dipartimento di polizia scientifica di Las Vegas, rischiando di mettere in libertà i criminali; per scongiurare questo pericolo, una nuova squadra di detective si unisce agli agenti veterani.

Spazio alla musica lirica su Rai5 alle 21.15 con “Macbeth”. Dal Teatro alla Scala l’opera “Macbeth” di Giuseppe Verdi nell’allestimento firmato da Davide Livermore. Protagonisti Luca Salsi ‘Macbeth’, Ildar Abdrazakov ‘Banco’, Anna Netrebko ‘Lady Macbeth’, Francesco Meli ‘Macd – uff’ e Ivan Ayon Rivas ‘Malcolm’. Sul podio il M° Riccardo Chailly. Regia televisiva di Arnalda Canali.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Dowton Abbey” e su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Mediaset (“La fredda luce del giorno”)