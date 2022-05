Fino a domenica tempo e caldo estivi - BergamoNews

Giovedì 19 maggio: è Andrea Bosoni che oggi ci accompagna a scoprire come sarà il cielo sopra Bergamo e la provincia bergamasca con il bollettino del Centro meteo lombardo.

ANALISI GENERALE

Una fascia di alta pressione di matrice africana si estende dall’Italia fino al nord Europa e garantirà tempo stabile ed estivo sulla regione Padano-alpina fino al fine settimana. Probabile lieve cedimento del promontorio di alta pressione solo a partire dalla prossima settimana che potrebbe riportare condizioni di instabilità sui rilievi ed un calo termico di qualche grado.

Giovedì 19 maggio 2022

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Valtellina, Valchiavenna e fascia prealpina dal Verbano al Garda irregolarmente nuvoloso con occhiate di sole specie verso metà giornata, mentre su fascia padana ed Oltrepò Pavese cielo generalmente sereno o poco nuvoloso: residue piogge notturne su Valchiavenna, Valtellina e più raramente su Prealpi da Alto Verbano ad Alta Valle Camonica. Dal pomeriggio su Pedemontana, Pianura lombarda ed Oltrepò Pavese in prevalenza poco nuvoloso con passaggi di nubi in altitudine specie dalla serata, mentre su Valtellina, Valli Orobiche e Valle Camonica in parte nuvoloso con temporanei addensamenti cumulifomi e dal tramonto transito di nubi medio-alte: qualche breve rovescio limitato a Livignasco e Bormiese.

Temperature: valori minimi quasi stazionari e compresi tra 15-18°C, fino a 19-20°C nei grandi centri urbani; valori massimi in lieve aumento e compresi tra 27-30°C con punte fino a 31-32°C sulla fascia di bassa pianura.

Venerdì 20 maggio 2022

Tempo Previsto: Di notte e durante la giornata cielo in parte nuvoloso o velato con frequenti passaggi di nubi a media ed alta quota; non sono attese precipitazioni.

Dal pomeriggio su Valchiavenna, Valtellina ed Orobie bresciano-bergamasche poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporanei annuvolamenti cumuliformi e transito di nubi in altitudine, mentre sul resto della Lombardia quasi sereno o solo qualche modesto annuvolamento specie a sera: sempre asciutto.

Temperature: Minime stazionarie, massime in ulteriore aumento ovunque con valori pienamente estivi che potranno toccare i 33°C sulle aree di bassa pianura.

Sabato 21 maggio 2022

Tempo Previsto: Immutate condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio scarsa attività convettiva potrà svilupparsi sui rilievi Alpini e Prealpini ma con fenomeni pressochè assenti.

Temperature: Minime e massime in ulteriore lieve aumento.