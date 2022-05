Fiera dei librai, a Bergamo Ermal Meta e Giorgia Soleri - BergamoNews

Bergamo. Ermal Meta sarà tra gli ospiti della nuova edizione della Fiera dei Librai Bergamo, che si svolgerà da sabato 28 maggio a domenica 5 giugno in piazzale Alpini.

Ad annunciarlo è il cantante stesso che, in un post pubblicato sui suoi social, ha indicato Bergamo tra le città in cui presenterà il suo primo romanzo, “Domani e per sempre”, fresco di pubblicazione e molto atteso. L’appuntamento è sabato 4 giugno alle 20.30 per la gioia dei suoi tanti tantissimi fan.

Ma le novità in vista dell’inizio della storica manifestazione libraria non sono finite: tra i protagonisti sembra confermata la presenza di Giorgia Soleri, modella e scrittrice, fidanzata di Damiano David dei Maneskin. L’autrice, così, potrebbe presentare a Bergamo il suo libro “La signorina Nessuno”.

Grazie alla sua popolarità, Giorgia Soleri ha portato al grande pubblico e in Parlamento dove è stata protagonista di un accorato intervento, un tema molto delicato, la discussione su vulvodinia ed endometriosi, malattie invalidanti che la affliggono da sempre e che la vedono in cura alla CasaMedica, centro polispecialistico di Bergamo, in via Camozzi, com’era stato scritto da Bergamonews.