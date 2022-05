Atb e Teb aderiscono a “Un aiuto per l’Ucraina”, donazioni oltre 1,2 milioni - BergamoNews

Atb e Teb aderiscono all’iniziativa “Un aiuto per l’Ucraina” promossa dalla Fondazione della Comunità Bergamasca insieme a Caritas, a sostegno della popolazione ucraina in arrivo in Bergamasca. Lo fanno donando complessivamente 8.801,56 euro, implementando la gara di solidarietà a sostegno dei profughi.

Le due aziende, in collaborazione con le rappresentanze sindacali unitarie e di categoria, hanno promosso una raccolta che ha previsto la possibilità, per ogni dipendente, di donare su base volontaria un’ora della propria retribuzione. A ciò si è aggiunto, da parte dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale ATB Servizi e ATB Mobilità, la donazione del 10% del proprio compenso trimestrale.

Enrico Felli, presidente di Atb, commenta: “Sottolineo con piacere l’iniziativa assunta dai dipendenti e dalle organizzazioni sindacali. Questa raccolta ha coinvolto positivamente l’azienda, dimostrando ancora una volta la capacità di collaborazione con il territorio per sostenere importanti progetti di solidarietà”.

Continua, così, la gara della solidarietà di “Un aiuto per l’Ucraina”: le donazioni raccolte al 19 maggio sono arrivate a 1.263.810 euro e aumenteranno ancora grazie al cuore dei bergamsschi.