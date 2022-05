"StraLions", solidarietà in movimento per le vie di Bergamo - BergamoNews

Bergamo. A Bergamo ritorna “StraLions”, la manifestazione podistica rivolta a tutti coloro che amano stare all’aria aperta e vivere la nostra città. L’appuntamento è domenica 22 maggio con partenza libera fra le 7.30 e le 9.30 in largo Gavazzeni.

I partecipanti potranno scegliere fra uno dei tre percorsi collinari di 6, 12 e 20 km, prevalentemente senza fango e ombreggiati.

Il contributo di partecipazione a sostegno dell’evento è di 3 euro (maggiorazione di 0,50 euro per i non soci Fiasp); 6,50 euro con maglietta dell’evento (maggiorazione 0,50 euro per i non soci Fiasp).

Rivolgendosi agli amici e agli sponsor Lions, il comitato StraLions afferma: “Come sapete, a causa della pandemia da Covid-19, le edizioni 2020 e 2021 della StraLions non si sono svolte. Non è mai mancato l’impegno che tutti i Lions, gli sponsor, i sostenitori e gli amici ci hanno dato. Con il vostro contributo abbiamo veramente fatto tanti service a favore delle donne, dei bambini, dell’ambiente, dei diversamente abili, della cura alle malattie. Per citare qualche esempio, con le vostre donazioni abbiamo promosso la ricerca sulla terapia cellulare, debellato il morbillo, permesso ai giovani di potersi esprimere, di avere consapevolezza dei pericoli della rete e combattere il cyber-bullismo. Abbiamo dotato le comunità di strumenti di diagnostica e di primo soccorso. Ancora tanto possiamo fare. Con la vostra adesione alla StraLions 2022 potrete aiutarci a realizzare i service che riguardano l’ambiente, i giovani, il sociale. Vogliamo contribuire a completare un centro di diagnostica per la vista, al rifacimento del parco di Palazzo Frizzoni, a donare un’ambulanza bariatrica alla cittadinanza di Treviglio. L’IBAN IT90 E030 6909 6061 0000 0002 598 (Intesa SanPaolo – filiale di Mantova) vi permetterà di anticipare alla Fondazione Bruno Bnà Lions la vostra donazione e di ricevere la ricevuta di versamento necessaria ai fini fiscali (all’atto del versamento indicare come causale obbligatoria “317 STRALIONS 2022″). Potrete partecipare alla raccolta fondi anche attraverso l’iscrizione alla gara versando 7 euro, t-shirt della manifestazione ed assicurazione incluse”.

Durante l’evento si applica il protocollo federale Fiasp delle misure a contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19.

Per avere ulteriori informazioni inviare un’e-mail a stralions.bergamo@gmail.com oppure telefonare al numero 3937003445 (sig. Teani).