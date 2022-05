Omaggio a Battiato, Giustizia per tutti o Le Iene? La tv del 18 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, mercoledì 18 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda “Il coraggio di essere Franco”. A un anno dalla sua scomparsa, viene trasmesso il primo documentario su Franco Battiato: un ritratto intimo del “genio” che ha ridefinito il concetto di musica pop in Italia. Con la voce narrante di Alessandro Preziosi il documentario ripercorre la vita e la carriera di uno degli autori più rivoluzionari della musica italiana, pioniere di nuovi mondi musicali. Il progetto è arricchito dall’utilizzo di archivi inediti, nonché dalle riprese esclusive nelle case di Milano e Milo in Sicilia. Nessuno come Battiato è riuscito a scardinare le regole del gioco in così tanti ambiti: da quello musicale a quello cinematografico, dalla televisione all’universo mistico e spirituale, votando la sua creatività al risveglio della coscienza del pubblico.

Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “The Good Doctor”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Periodo di siccità”: Shaun è preoccupato perché lui e Lea non vivono momenti d’intimità da alcuni giorni. Jordan e Glassman cercano di rassicurarlo, ma Shaun è molto infastidito dalla situazione…

Su RaiTre alle 21.20 ci sarà “Chi l’ha visto?”, condotto da Federica Sciarelli.

Spazio all’attualità e alla politica su Rete4 alle 21.25 con “Controcorrente”, il talk-show condotto da Veronica Gentili.

Su Canale5 alle 21.30 prenderà il via la fiction “Giustizia per tutti”. Il protagonista, Roberto Beltrami (Raoul Bova), è uno stimatissimo fotografo ingiustamente incarcerato. La serie Mediaset segue la sua storia fino alla scarcerazione, gli anni in cui studia Giurisprudenza recluso in carcere a Torino con l’accusa di omicidio colposo: per la legge, è stato lui ad uccidere la moglie Beatrice dieci anni prima. Grazie alle nuove competenze, attaccandosi ad un dettaglio chiave per l’indagine, Roberto fa riaprire il caso, con un solo obiettivo: scovare il vero assassino di sua moglie. Nel cast della serie, c’è anche la compagna di Raoul Bova, l’attrice e modella Rocío Muñoz Morales nel ruolo di Victoria Bonetto. Tra gli altri interpreti, spiccano Anna Favella (Beatrice) e Rossella Brescia (Gabriella).

Italia1 alle 21.25 trasmetterà “Le Iene”.

Per chi preferisse vedere un film, su Rai4 alle 21.20 c’è “The Domestics”; su La7D alle 21.30 “L’aereo più pazzo del mondo”; su La5 alle 21.05 “Something borrowed – L’amore non ha regole”; e su Iris alle 20.55 “Cavalli selvaggi”.

Da segnalare, infine, su La7 alle 21.15 “Atlantide”; su Rai5 alle 21.15 “Art Night – Maratona Musei”, su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi” e su Italia2 alle 21.10 “Dragon Ball Special – La nascita degli eroi”.

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.