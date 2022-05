"Giovani Wannabe", il nuovo singolo dei Pinguini Tattici: ecco come ascoltarlo in anteprima - BergamoNews

“È passato un anno e mezzo dalla pubblicazione di Ahia! e ora finalmente possiamo dirvi che il 27 maggio uscirà il nostro nuovo singolo, Giovani Wannabe”. Con queste parole la band bergamasca dei Pinguini Tattici Nucleari ha annunciato il nuovo singolo prodotto per Columbia Records Italy/Sony Music e già disponibile in pre-save CLICCANDO QUI.

“È una canzone “on the road” – spiega la band nel post pubblicato sui social – , scritta sulla strada e pensata per essere cantata in strada, in viaggio. Potrete ascoltarla il 27, che è un numero importante e maledetto per chi fa musica, e guarda caso è anche il numero di anni che ho passato su questo pianeta.

Nella canzone si cita uno dei miei idoli, Jimi Hendrix, che proprio a 27 anni ci ha lasciato. Per me lui incarna alla perfezione quel tipo di giovinezza selvaggia, veloce e spericolata, un po’ come una volpe che attraversa l’autostrada di notte per cercare cibo. È questa la fame che ci muove, la volontà di cercare il nostro posto nel mondo.

Ci chiamano wannabe, ma ci basta chiudere gli occhi per essere dove vogliamo”.

