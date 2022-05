Creatività come narrazione, tre artisti presentano le loro opere al Cento4 - BergamoNews

Far stupire, far riflettere, far pensare. Tre artisti presentano le loro opere al Cento4.

L’arte è un’esperienza, ogni esperienza artistica racconta una storia diversa agli occhi di chi guarda. Per Fabrizio Augustoni è, con il suo personale vissuto, una costante del suo fare artistico. I suoi lavori denotano una ricerca originale, un uso e sperimentazione di tecniche e materiali diversi che meritano di essere ammirati.

Il lavoro di Valerio Ambiveri, due video e una performance live, ci da un’originale rappresentazione di Apollo. La vita non può esser serena, Apollo ha la capacità, il coraggio di scrutare l’abisso dionisiaco che è in noi. L’esistenza è qualcosa di assurdo, cui luci e ombre, dolore e gioia, bellezza e amore si mischiano. Apollo non fugge dalla realtà. Ambiveri consiglia di riscoprire la bellezza della leggerezza e di prendere la vita come viene e di “planare sulle cose dall’alto e non avere macigni sul cuore.” (Italo Calvino).

Alfredo Colombo propone un percorso di 105 tessere, raso pavimento, di visi di bimbi. La sua è una libera e spontanea sperimentazione di materiali grezzi, scarti di legno che riutilizzati acquistano nuove forme e nuovi significati. Un percorso intrigante e originale da non mancare.

Info: Cento4, via Borgo Palazzo 104. Bergamo