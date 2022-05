Casirate, donna investita da un'auto: non sembra grave ma muore dopo poche ore - BergamoNews

Casirate d’Adda. Le sue condizioni non sembravano gravi, ma con il passare delle ore la situazione si è complicata ed è deceduta. Elide Merisi, 81enne del paese, è morta martedì sera all’ospedale di Treviglio dove era stata trasportata in mattinata dopo essere stata investita da un’auto.

L’incidente intorno alle 9 e mezza, in via Marconi, in pieno centro. L’anziana stava andando a fare la spesa ed era a piedi, accompagnando la sua bicicletta.

Giunta all’incrocio con via Menclozzi, un’automobile guidata da una 46enne della zona, che stava svoltando a sinistra in direzione di Treviglio, l’ha urtata facendola finire rovinosamente a terra.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza della Croce rossa di Treviglio e l’81enne, sebbene dolorante, era cosciente. È stata trasportata in codice giallo all’ospedale di Treviglio, dove però le sue condizioni si sono aggravate fino al decesso in serata.

Elide Merisi abitava da sola in via Leopardi. La famiglia Merisi è conosciuta in paese per l’omonimo vivaio di cui sono titolari i nipoti della donna, tra i primi a correre sul luogo dell’incidente.

Per chiarire meglio la dinamica sono al lavoro gli agenti della polizia locale di Casirate.