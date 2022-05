Ape Sport, campo estivo che fa vivere a bambini e ragazzi le bellezze del Trentino - BergamoNews

Con la fine della scuola che si avvicina, sono molti i genitori che stanno organizzando le vacanze estive dei propri figli, con l’obiettivo di far vivere loro esperienze formative uniche e divertenti. È così che il campione di scherma Andrea Cassarà, capitano della famosa Bergamasca Scherma, ha deciso di organizzare un campus estivo per bambini e ragazzi dagli 8 ai 16 anni a Lavarone, in Trentino, chiamato Ape Sport .

La partenza è domenica 26 giugno, per chi lo desidera con un bus navetta che fa le fermate di Milano Linate, Bergamo e Brescia, l’arrivo venerdì 1 luglio, e le parole d’ordine sono NATURA, SPORT e DIVERTIMENTO, in compagnia di tanti nuovi amici con i quali vivere un’esperienza nuova e indimenticabile.

Le attività del Camp

Lo staff di Ape Sport ha voluto creare una esperienza multi-sport che permettesse ai ragazzi di partecipare a un campus estivo e provare diversi sport, come il tennis, il calcio, il tiro con l’arco, il crossfit, ma anche mountain bike, arrampicata, canoa e trekking. Tutte attività selezionate con l’obiettivo di permettere a ogni ragazzo di mettersi alla prova, aumentare la propria autostima e fiducia nei compagni, ma anche di migliorare dal punto di vista della coordinazione, dell’equilibrio e dell’agilità.

Un’esperienza che permette ai ragazzi di condividere anche momenti di relax e festa. Il campus, infatti, per chi lo desidera prevede anche il vitto e l’alloggio in un hotel riservato ai ragazzi di Ape Sport. Per le famiglie che, invece, saranno a Lavarone dal 26 all’1 luglio, Ape Sport accetta anche iscrizioni alle sole attività diurne.

Un team di formatori per un’esperienza indimenticabile

Il campo estivo di Ape Sport è stato possibile grazie all’esperienza e alla visione di Andrea Cassarà, tassello inamovibile della nazionale azzurra di fioretto maschile. La sicurezza del campus è garantita dall’alto numero di personale che accompagnerà i bambini e i ragazzi: istruttori, coordinatori, tutor e medici, tutti con il compito di formare e affiancare ogni ragazzo durante tutte le attività sportive e non.

Se sei alla ricerca di un campo estivo Trentino , un campo estivo arrampicata o multi-sport, gli accompagnatori di Ape Sport sono a completa disposizione per fornirti tutte le informazioni di cui hai bisogno.

Puoi contattarli al numero 3757913933, all’indirizzo mail info@apesport.it oppure tramite il modulo di contatto presente sul sito di Ape Sport .