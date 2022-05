A Palazzo Moroni la Festa delle api - BergamoNews

Nell’ambito del Progetto europeo BEEPATHNET – RELOADED per Bergamo Città Amica delle Api, in occasione della Giornata Mondiale delle Api – che si celebra il 20 maggio allo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza degli impollinatori, sulle minacce che affrontano e sul loro contributo allo sviluppo sostenibile – Palazzo e Giardini Moroni a Bergamo propone un fine settimana ricco di iniziative dedicate alla scoperta di questi importantissimi insetti.

L’appuntamento, è per venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 maggio 2022 nel suggestivo parco storico del Bene del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano, nel cuore della Città Alta, con tante attività volte a scoprire la vita delle api mellifere e il loro ruolo cruciale nel mantenimento della biodiversità, in quanto consentono a molte piante di riprodursi, comprese numerose colture alimentari. Laboratori, seminari, degustazioni e approfondimenti sono alcuni dei tanti eventi in programma; la partecipazione a ognuno di essi è su prenotazione. Inoltre, nella giornata di domenica ci si potrà concedere un gustoso Picnic nell’Ortaglia immersi nella natura, tra balle di fieno e panorami incantevoli (a cura dell’Enoristorante La Tana).

Programma della manifestazione:

Venerdì 20 maggio

dalle ore 17.30 alle 19.30: Seminario con gli apicoltori e corso di degustazione sugli abbinamenti tra mieli rari lombardi e formaggi che ne esaltano il sapore. A cura di AMI Ambasciatori dei Mieli e ONAF Organizzazione Nazionale degli Assaggiatori di Formaggio (appuntamento su prenotazione).

Sabato 21 maggio

dalle ore 15.30 alle 17.30: “Come funziona un’arnia”, incontro con l’apicoltore

Domenica 22 maggio

dalle ore 10 alle 12: “Come funziona un’arnia”, incontro con l’apicoltore

dalle ore 10 alle 12: Indagini sulle api mellifere e avvicinamento all'apicoltura, laboratorio scientifico-didattico all'aperto per avvicinare adulti e bambini all'ecosistema creato dalle api mellifere e dagli altri impollinatori, alla scoperta di un anello fondamentale della catena alimentare

dalle ore 12.30 alle 13.30: Picnic nell’Ortaglia, in collaborazione con l’Enoristorante La Tana (su prenotazione)

dalle ore 15.30 alle 17.30: “Come funziona un’arnia”, incontro con l’apicoltore

dalle ore 15.30 alle 17.30: Indagini sulle api mellifere e avvicinamento all’apicoltura, laboratorio scientifico-didattico all’aperto per avvicinare adulti e bambini all’ecosistema creato dalle api mellifere e dagli altri impollinatori, alla scoperta di un anello fondamentale della catena alimentare

dalle ore 15.30 alle 17.30: Honey Bar, punto di assaggio mieli per scoprire i prodotti più originali del territorio e soddisfare ogni curiosità sulle loro proprietà, i valori nutrizionali e gli abbinamenti. Degustazione e conversazione a cura di AMI Ambasciatori dei Mieli.

Ingressi :

Iscritti FAI: ingresso gratuito*

Intero: € 10

Ridotto (6-18 anni): € 4

Studenti fino a 25 anni: € 6

Famiglia (2 adulti e figli 6/18 anni): € 25

Bambini fino a 5 anni, Soci INTO – The International National Trusts Organization (per conoscerli tutti vai al link www.into.org/places/), Soci Mécènes e Soci Bienfaiteurs Amis du Louvre, persone con disabilità con un accompagnatore: ingresso gratuito

Corso di degustazione e abbinamento mieli – formaggi: Intero € 16; Ridotto Iscritti FAI e Soci API Bergamo € 8