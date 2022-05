Tempo stabile ed estivo, con qualche sporadico temporale - BergamoNews

Con il bollettino del Centro meteo lombardo curato da Massimo Mazzoleni vediamo che tempo farà in questo martedì 17 maggio a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Una fascia di alta pressione si estende dall’Italia fino alla Norvegia e garantirà tempo stabile ed estivo sulla regione Padano-alpina. Il suo dominio sarà temporaneamente disturbato dall’azione di alcune linee di instabilità che, pilotate da una profonda depressione al largo dell’Irlanda, provocheranno un breve intervallo instabile nel corso di mercoledì con fenomeni in particolare a ridosso dei rilievi.

Martedì 17 maggio 2022

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino sulla pianura Lombarda e sull’Oltrepò Pavese quasi sereno o poco nuvoloso con passaggi di nubi in altitudine in particolare dall’alba, mentre su Valtellina e fascia prealpina poco nuvoloso o in parte nuvoloso con temporaneo transito di banchi di nubi a media ed alta quota: non sono attese precipitazioni. Dal pomeriggio su Lombardia Ovest e Bassa Padana quasi sereno o poco nuvoloso con modesti annuvolamenti in altitudine, mentre su Valtellina, Valli Bergamasche, Valle Camonica e Valli Bresciane in parte nuvoloso o al più nuvoloso con temporanei addensamenti cumuliformi: rari rovesci limitati ad Alta Val Seriana, Val di Scalve ed Alta Valle Camonica.

Temperature: valori MINIMI quasi stazionari e compresi tra 15-17°C, fino a 18-19°C nei grandi centri urbani; valori MASSIMI in lieve aumento e compresi tra 28-30°C con punte fino a 31-32°C sulla Bassa Padana (Pavese, Piacentino, Alessandrino e Lodigiano).

Mercoledì 18 maggio 2022

Tempo Previsto: Di notte su tutta la Lombardia in prevalenza quasi sereno o poco nuvoloso con passaggi di banchi di nubi medio-alte. A partire dall’alba su Lombardia centro-Est nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con nubi in progressivo addensamento, mentre su Valtellina, Valchiavenna e Lombardia Ovest in parte nuvoloso con ampie schiarite e nubi in aumento solo verso metà giornata: deboli piogge o rovesci sparsi su Garda, Bresciano, Sebino, Basse Valli Orobiche e pianura dall’Oglio fino al Mantovano. Dal pomeriggio su Bassa Padana (dal Pavese al Mantovano) ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso o nuvoloso con temporanei addensamenti, mentre sul resto della Lombardia nuvolosità irregolare o molto nuvoloso con addensamenti cumuliformi anche intensi: pioggia o rovesci sparsi su Valtellina, Valchiavenna, fascia prealpina (dal Verbano al Garda) ed alta pianura (compresi Brianza e Milanese). Dal tramonto fenomeni in graduale esaurimento a partire dall’Est.

Temperature: valori MINIMI quasi stazionari e compresi tra 16-18°C, fino a 19-20°C nei grandi centri urbani; valori MASSIMI in diminuzione e compresi tra 24-27°C con punte fino a 28-29°C sulla Bassa Padana (Pavese, Alessandrino e Lodigiano).

Giovedì 19 maggio 2022

Tempo Previsto: Fino al tardo mattino su Valtellina, Valchiavenna e fascia prealpina dal Verbano al Garda irregolarmente nuvoloso con prime occhiate di sole verso metà giornata, mentre su fascia padana ed Oltrepò Pavese in parte nuvoloso o nuvoloso con ampi tratti assolati dalla mattinata: residue piogge notturne su Valchiavenna, Valtellina, Val Brembana, Val Seriana, Val di Scalve e Valle Camonica. Dal pomeriggio su Pedemontana, Pianura lombarda ed Oltrepò Pavese in prevalenza poco nuvoloso con passaggi di nubi in altitudine in serata, mentre su Valtellina, Valli Orobiche e Valle Camonica in parte nuvoloso con temporanei addensamenti cumulifomi e dal tramonto transito di nubi medio-alte: qualche breve rovescio pomeridiano su Val San Giacomo, Valmalenco ed alta Valtellina.

Temperature: valori MINIMI stazionari e compresi tra 16-18°C, fino a 19-20°C nei grandi centri urbani; valori MASSIMI in lieve diminuzione e compresi tra 26-29°C con punte fino a 30°C sulla Bassa Padana.