Nations Cup, Chiara Consonni ed Elisa Balsamo si aggiudicano l'oro nella madison - BergamoNews

Il secondo appuntamento della Nations Cup di ciclismo su pista si è chiuso nel migliore dei modi per Chiara Consonni ed Elisa Balsamo.

La 22enne di Brembate di Sopra e la 24enne di Sarnico hanno illuminato il velodromo di Milton (Canada) aggiudicandosi la madison femminile e regalando così all’Italia il decimo podio della rassegna.

Dopo aver condiviso per alcuni anni la militanza nella Valcar-Travel & Service, le azzurre si sono confermate particolarmente affiatate aggiudicandosi i primi tre sprint e scavando sin da subito un solco incolmabile.

Capaci di guadagnare il giro insieme ad Australia e Irlanda, Consonni e Balsamo si sono confermate particolarmente competitive anche nella fase finale della competizione terminando le proprie fatiche con cinquantaquattro punti, nove in più delle oceaniche.

“Un’ultima giornata positiva – ha sottolineato il commissario tecnico Marco Villa nel dopo-gara -. L’oro nella Madison donne, vinto in maniera netta e con una buona dimostrazione di crescita tecnica, mi soddisfa molto. Brave le ragazze a seguire i consigli miei e di Fabio Masotti”.

Prova incoraggiante anche per l’alfiere del Team Colpack-Ballan Davide Boscaro che, nonostante le fatiche accumulate nei giorni scorsi, si è cimentato nell’omnium maschile sfiorando la top ten.

“Nell’Omnium maschile, Boscaro è partito subito in salita. Ha sbagliato la gara scratch iniziale e poi ha corso in modo confuso il resto del torneo – ha spiegato Villa -. Però sono contento per l’impegno con cui ha disputato le gare rimanenti, nonostante il recupero in classifica fosse difficile”.