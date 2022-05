Lavagne multimediali e interattive, a cosa servono e come si usano - BergamoNews

L’innovazione passa anche dall’utilizzo delle lavagne multimediali, le cosiddette LIM, meglio conosciute come elettroniche. Si tratta di strumenti di lavoro voluti per scrivere, disegnare, visualizzare testi, riprodurre video e animazioni e contenuti digitali. Il monitor professionale interattivo con tecnologia multi touch screen, i bassissimi consumi elettrici e una notevole interconnettività con smartphone e tablet, come l’altissima risoluzione dello schermo sono solo alcune delle caratteristiche delle lavagne che rappresentano certamente un valore aggiunto sia in ambito scolastico che lavorativo: svolgono infatti un ruolo chiave, infatti, per l’innovazione della didattica, dato che consentono di integrare elementi multimediali in classe, in modo trasversale alle diverse discipline e al tempo stesso creano un maggior coinvolgimento degli studenti.

Fra le tante novità, offerte dall’azienda Loda Orobica, azienda bergamasca specializzata nella vendita, noleggio e manutenzione delle macchine per l’ufficio, vi sono quelle relative ai display interattivi dotati di tecnologia multi-touch, capaci di creare un’esperienza interattiva memorabile con fino a 20 punti tattili contemporaneamente. Perfette per le applicazioni collaborative e competitive, collegano il pubblico a qualsiasi contenuto, rendendolo ideale per la formazione, gli ambienti pubblici, le aziende, il settore alberghiero e di commercio al dettaglio.

Le lavagne multimediali, inoltre, grazie alla condivisione wireless dello schermo, possono collegare fino a 32 dispositivi contemporaneamente per passare rapidamente da un contenuto all’altro quando se ne ha bisogno.

