Enrico Bertolino al Donizetti per la ricerca Armr: “Bergamo maestra di resilienza” - BergamoNews

Bergamo. L’obiettivo è quasi raggiunto: riempire il grande teatro Donizetti di Bergamo, che conta milleduecento posti, in nome della ricerca e del futuro dei ricercatori. Se le premesse sono buone, altrettanto lo è la carica del protagonista della serata. Sarà Enrico Bertolino, celebre comico milanese, a salire sul palco con lo spettacolo, creato appositamente per Bergamo, dal titolo “Dalla resistenza all’antifragilità”, che si terrà la sera di mercoledì 25 maggio al Teatro Donizetti.

Si respira un clima di felicità alla conferenza stampa di presentazione della serata nella sede di A.R.M.R. Sicuramente complice è l’energia travolgente di Bertolino, ma anche il fatto di essere riuniti per una giusta causa: il ricavato dell’appuntamento del 25 maggio servirà a finanziare una borsa di studio per un ricercatore o una ricercatrice dell’Istituto Mario Negri, selezionato tramite bando internazionale.

“Sarà uno spettacolo ipocondriaco – ha esordito Enrico Bertolino – I bergamaschi più di tutti ci hanno insegnato cosa significa essere resilienti e anti fragili, cioè imparare dai propri errori o dalle situazioni di emergenza. Ecco il titolo dello spettacolo”.

“Da parte mia , dei Musicisti e dello Staff che collabora alla realizzazione dello Spettacolo, sarà un piacere ed un onore poter contribuire a tre fattori fondamentali per la società odierna: la ricerca, le borse di studio per i Giovani Ricercatori ed, ovviamente il territorio, ovvero Bergamo dove sia io che Elvio Paramatti (il Muratore Bergamasco) torniamo sempre con grande entusiasmo e adess, come direbbe ( e dirà ) Elvio Dem docà che ci sono ancora dei posti da riempire ”, chiosa il comico.

“La sede di Ranica dell’istituto Mario Negri è completamente dedicata alla ricerca sulle malattie rare – commenta Erica Daina, capo laboratorio documentazione e ricerca – Noi ci occupiamo di ricerca clinica, ossia quella fase della ricerca che è più vicina alla cura del paziente. Lavoriamo sulle malattie rare da trent’anni: in questo arco di tempo abbiamo sempre avuto il sostegno di ARMR”.

In 29 anni di attività ARMR ha raccolto tre milioni di euro, destinando a giovani ricercatori e ricercatrici 285 borse di studio. Numeri che hanno permesso anche all’Istituto Mario Negri di Ranica di raggiungere nuovi sviluppi.

“Nei primi anni ci siamo occupati soprattutto di fornire informazioni ai malati e di raccogliere dati e campioni biologici. Siamo poi riusciti a dar vita a numerosi progetti di ricerca che hanno offerto finalmente terapie promettenti a pazienti prima orfani di una cura – ha continuato la dottoressa Daina – Per ora sono un numero limitato, ma il nostro impegno è di farli diventare molti. Ed è una grande soddisfazione vedere come l’entusiasmo dei ricercatori sia contagioso. Sono moltissime le persone che ci hanno aiutato investendo energie e risorse in un’impresa che ha come obiettivo quello di mettere a disposizione di persone con malattie rare quanto di più avanzato la ricerca possa offrire”.

Tutto questo è possibile solo grazie all’impegno dei 4500 soci, dei 300 volontari in tutte le delegazioni sul territorio italiano e dei donatori, come aziende, famiglie, enti bancari, associazioni, club di servizio, persone singole che donano, grandi o piccole cifre, che interamente, un ulteriore orgoglio per l’associazione, vengono devolute allo scopo.

Un aspetto che non può non essere tenuto in considerazione a Bergamo, la prima Capitale italiana del volontariato. Basti pensare che nella città nel territorio della provincia vivono più di 4.300 associazioni e oltre 100.000. Quello di capitale del volontariato è un riconoscimento alla città e ai cittadini assegnato da CSVnet con il patrocinio di ANCI che vuole riconoscere un territorio fortemente colpito dalla pandemia che ha saputo reagire grazie alla forza dei suoi volontari.

“Il 2022 per Bergamo e per il volontariato bergamasco è un anno speciale: siamo felici che le realtà del Terzo Settore abbiano colto la sfida che comporta la nomina a prima Capitale del Volontariato e che prendano parte attiva a questo percorso, come sta facendo la Fondazione ARMR – ha dichiarato Antonio Porretta, direttore di CSV Bergamo – Questa iniziativa, infatti, non rappresenta solo un’occasione per sostenere la ricerca ma anche per invitare la cittadinanza a fare la propria parte nel grande mondo della solidarietà”.

I bergamaschi sono maestri di solidarietà. L’attività di ARMR, come di tutte le altre attività sul territorio lo testimoniano. “Siamo davvero entusiasti di come il territorio bergamasco stia rispondendo alla nostra proposta – ha commentato Giuseppe Mazzoleni, vicepresidente di ARMR – I biglietti sono andati a ruba, ma per raggiungere il nostro obiettivo dobbiamo riempire il teatro”.

“Mai come in questi ultimi due anni abbiamo capito il valore della ricerca per le nostre vite. Deve essere sostenuta. Per questa serata ho subito pensato a Enrico Bertolino, con la sua impostazione intelligente saprà arrivare al cuore delle persone”.

È possibile acquistare i biglietti presso la del Teatro Donizetti oppure on line a questo link: https://bit.ly/3MdKAUc