Don Matteo, The equalizer 2 o Notting Hill? La tv del 17 maggio - BergamoNews

Per la prima serata in tv, martedì 17 maggio su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Don Matteo”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Le colpe degli altri”: adesso che la sua relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è felicissima di organizzare uscite e avventure con il suo fidanzato. Ma la loro differenza di età comincia a farsi sentire: Nardi cerca di non farlo vedere a Valentina ma in realtà fatica a tenere il passo. Ne parla con Anna che, pur mostrandosi sua amica, potrebbe sfruttare questa situazione a suo vantaggio. Nel frattempo, però, il Colonnello Lucio Valente torna da Anna con una proposta inaspettata capace di cambiarle la vita per sempre. Mentre Federico e Greta sembrano essere finalmente al settimo cielo, Cecchini passa invece le sue giornate nel pieno dell’angoscia: il Maresciallo si è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri.

Su Italia1 alle 21.15 “Le Iene presentano Un paese di furbetti”.

Spazio all’attualità e alla politica su RaiTre, Rete4 e La7. Sulla terza rete della tv pubblica alle 21.20 c’è “#cartabianca“, il talk-show condotto da Bianca Berlinguer; su Rete4 alle 21.20 “Fuori dal coro“, condotto da Mario Giordano; e su La7 alle 21.15 “diMartedì“, condotto da Giovanni Floris.

Per chi preferisse vedere un film, su RaiDue alle 21.20 c’è “The Equalizer 2 – Senza perdono”; su Canale5 alle 21.40 “Hustlers”; su Rai4 alle 21.20 “Exodus – Dei e Re”; su Rai5 alle 21.15 “The circle”; su La5 alle 21.05 “Notting Hill”; su Iris alle 20.55 “Il pistolero di Dio”; e su Italia2 alle 21.10 “Hurricane – Allerta uragano”.

Da segnalare, infine, su La7D alle 21.30 la serie “Drop Dead Diva”; su Mediaset Extra dalle 20.25 la diretta de “L’Isola dei famosi”

Questi sono i programmi previsti per stasera salvo variazioni dell’ultimo momento apportate dalle reti televisive.

Foto da Ufficio Stampa Rai