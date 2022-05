Centro Implantologico Tramonte, il caldo arriva anche per i denti - BergamoNews

L’estate è alle porte. E, come ogni anno, ci sentiamo desiderosi di sole e di tempo all’aperto. Che si tratti di passeggiare in montagna, uscire per un aperitivo o farsi un giretto serale con un gelato, la bella stagione ci invita a vivere diversamente rispetto ai mesi passati. Spesso questo cambiamento porta a modificare anche le proprie abitudini alimentari e, talvolta, a dedicare minor tempo all’igiene orale. Ma il caldo e il sole hanno un impatto sulla salute dei nostri denti, poiché favoriscono la proliferazione batterica e portano con sé un maggior rischio di disturbi ai denti o alle gengive.

Non vorremmo mai che i mesi estivi (e meno ancora le nostre vacanze) venissero rovinati dal mal di denti: ecco allora che alcuni accorgimenti, come non trascurare l’igiene dei denti o non eccedere in bevande zuccherate e, ancora, consumare frutta e verdura di stagione, ci vengono in aiuto.

Non solo: programmare una visita dal dentista per controllare lo stato di salute dei denti (preferibilmente non arrivando all’ultimo momento prima delle vacanze) è un ottimo modo per non rischiare di vivere la stagione del sole malamente.

L’occhio attento e competente dei professionisti dei Centri Implantologici Tramonte è sempre pronto a controllare la salute dei vostri denti, all’occorrenza prescrivervi il farmaco idoneo da portare in viaggio in caso di insorgere di problemi dentali e suggerirvi tutti i modi per mantenere una buona igiene orale anche in vacanza. Con la stessa serietà e la stessa umanità (anche ai dentisti piace vivere bene le vacanze!) con cui vi accolgono quando si tratta di curare una carie, individuare la miglior soluzione ortodontica o offrirvi i più affidabili servizi di implantologia dentale. Potete affidarvi con serenità ai Centri Implantologici Tramonte per le visite e ogni necessità dentistica. Per mantenere sani i denti e vivere meglio.

Scopri di più su come mantenere sani i denti d’estate…

LINK: https://tramonte.com/arriva-il-caldo-anche-per-i-denti/