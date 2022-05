Bergamo, assegnati gli estivi di Sant'Agostino e parco Goisis: apriranno il 3 giugno - BergamoNews

Bergamo. Sono stati assegnati gli spazi di somministrazione all’aperto messi a bando dal Comune di Bergamo nelle scorse settimane: il parco di Sant’Agostino e lo spazio verde antistante il parco Goisis si animeranno a partire dal prossimo 3 giugno fino a quasi metà settembre.

Come già reso noto da alcuni organi di stampa locali, non sono arrivate proposte per lo spazio del Parco della Trucca. Il Comune di Bergamo conferma che non saranno previsti nuovi ulteriori bandi per l’assegnazione dello spazio.

Il bando, che prevedeva ancora l’obbligo di servizio al tavolo, a fronte di uno sconto complessivo del 70% sull’occupazione di suolo pubblico, stabilisce aperture da domenica a giovedì, fino all’1 del giorno dopo per tutti gli spazi; venerdì e sabato fino all’1 del giorno dopo per spalto e parco di Sant’Agostino e alle 2 del giorno dopo per l’area verde esterna al Parco Goisis.

Il Comune aveva istruito il bando con punteggi che avrebbero tenuto in considerazione “la mancanza di disponibilità di spazi pubblici esterni da parte della maggioranza degli esercizi in raggruppamento”.

Lo spalto del parco di Sant’Agostino è stato assegnato alla proposta – unica pervenuta – della Comunità delle Botteghe di Città Alta, che ha riunito molte attività del centro storico, ma non solo: i locali che animeranno lo spazio delle Mura sono Pozzo Bianco, FlyPub, Pub dell’Angelo, Elav Kitchen, Tucan’s, Il Dispensario, Poke Kal, Mas Mexico, Pizzeria Maspy, Cose Buone.

Allo spazio Goisis saranno invece Tandem Daste, pizzeria Kindness, Caffè dei Portici, Barrier Cafè, Borghetto Tartareria, Schiaccia, De Gusto e Privo senza glutine ad animare i mesi estivi, appunto fino al prossimo 11 settembre.