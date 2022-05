Persico vince la gara d'appalto per costruire i super yatch da regata Infiniti 52 - BergamoNews

Nembro. La futura costruzione degli yacht da regata Infiniti 52 al di fuori degli Stati Uniti sarà affidata alla Persico Marine di Nembro, azienda vincitrice della gara d’appalto

L’Infiniti 52, interamente in fibra di carbonio, è l’ultimo modello della gamma Infiniti che comprende modelli di 36 piedi, 46 piedi e 105 piedi. “Siamo lieti di collaborare con Persico per la prossima generazione di Infiniti 52 – ha dichiarato Gordon Kay, fondatore di Infiniti Yachts-. Non vediamo l’ora di vedere il primo all’inizio del 2023″.

“Siamo estremamente entusiasti di collaborare a questo prestigioso progetto – ha aggiunto Marcello Persico, presidente di Persico Marine-. L’Infiniti 52 abbraccia completamente la nostra filosofia e siamo certi che Persico Marine, con la sua esperienza e le sue tecnologie avanzate, possa apportare un valore aggiunto strategico a questo yacht ad alte prestazioni”.

Persico Marine è un costruttore di livello mondiale di barche da regata e superyacht ad alte prestazioni, avendo lavorato con i principali team dell’America’s Cup, della Volvo Ocean Race, delle classi Wallycento, Maxi 72, TP52 e Imoca.

L’azienda si sta inoltre posizionando come leader nella costruzione di imbarcazioni foiling, delle barche a vela con lamine a forma di ali montate sotto lo scafo. Ha infatti costruito i due AC75 di Luna Rossa Prada Pirelli per la 36a America’s Cup di Auckland.

Attualmente, commercializza il Persico Fly40 One Design, una versione mini dell’AC75 che utilizza la tecnologia del fratello maggiore, e il popolare Persico 69F, un monoscafo full foil lungo 6,9 metri. Persico sta inoltre costruendo il primo ClubSwan80 e il nuovo Imoca Biotherm.