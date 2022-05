Torna la summer school per amministratori. Nuovi spunti e riflessioni sulla biblioteca del futuro - BergamoNews

Dopo la prima positiva edizione del 2021, torna la Summer School per Amministratori “La biblioteca del futuro”, tre giorni di conferenze e workshop per condividere progettualità locali, facendo del turismo di prossimità e dei servizi culturali un duplice punto di osservazione.

Nata da un’idea del Comune di Treviolo, ente capofila, l’evento è patrocinato da Anci Lombardia e dalla Provincia di Bergamo e vede la partecipazione come co-organizzatori dei Comuni di Brusaporto, Levate e Scanzorosciate.

Il contesto scelto per questo secondo anno è affascinante tanto quanto quello del primo: si passa infatti dal liberty dell’ex casinò (ora centro termale) di San Pellegrino Terme alla natura e alle vigne delle Terre del Vescovado. I partecipanti potranno godere della bellezza del paesaggio che farà da cornice ad un’esperienza formativa di alto livello, prevista per il 28-29-30 agosto 2022.

La Summer school è rivolta ad amministratori delegati alla cultura, ai cittadini volontari a supporto delle proprie amministrazioni, ai bibliotecari dei comuni aderenti e per poter partecipare è necessaria l’iscrizione entro … compilando il modulo sul sito www.bgsummerschool.it.

Sono previsti interventi di importanti relatori del settore ed attività di confronto e di stimolo per i gruppi di lavoro che verranno creati, facilitati da bibliotecari e professionisti dell’informazione.

L’assessore alla Cultura e Biblioteca del Comune di Treviolo, Marta Piarulli, dichiara: “Siamo molto felici di annunciare la seconda edizione della Summer School per amministratori. L’intuizione che avevamo avuto nel 2021, portata avanti con coraggio considerato anche il periodo storico nella quale è nata, si è concretizzata in una tre giorni di lavoro intenso, una fucina di idee e spunti per rendere sempre più fruibile i servizi offerti dalla biblioteca, punto di riferimento fondamentale per tutte le comunità. Speriamo che anche quest’anno le adesioni siano numerose come lo sono state per la prima edizione. Il nostro auspicio è quello di ritrovare i volti delle persone conosciute a San Pellegrino lo scorso anno e di incontrarne di nuovi, per fare in modo che le riflessioni sul mondo della cultura vengano condivise sempre di più e si traducano in progetti concreti, dai quali tutti possano prendere spunto”.

L’anima del progetto è Viviana Vitari, responsabile Qualità della vita, biblioteca, cultura e istruzione del Comune di Treviolo: “Anche quest’anno l’iniziativa ha suscitato l’interesse di ANCI Lombardia e della Provincia di Bergamo. In questa seconda edizione si aggiunge la collaborazione della rete bibliotecaria RBBG, e altre si stanno aggiungendo. Biblioteche, cultura e turismo di prossimità: sono argomenti importanti per tutti gli amministratori e per le azioni “anti-fragili” dei comuni in un periodo che rimane ancora difficile per tutti”.

Per info www.bgsummerschool.it, info@bgsummerschool.it

LA SUMMER SCHOOL PER AMMINISTRATORI 2022 VERRÀ PRESENTATA NEL CORSO DI UNA CONFERENZA STAMPA ORGANIZZATA DA ANCI LOMBARDIA PER MERCOLEDÌ 18 MAGGIO ALLE 12. PER POTER PARTECIPARE BASTA COLLEGARSI AL LINK https://meet.goto.com/145151669