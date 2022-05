Sofia Goggia nomina Maria De Filippi ambassador delle olimpiadi e paralimpiadi Milano-Cortina - BergamoNews

Sofia Goggia è stata ospite della finale di “Amici”, il talent show condotto da Maria De Filippi su Canale5. È intervenuta nell’ultima puntata del serale dell’edizione 2021 della trasmissione, andata in onda domenica 15 maggio.

La campionessa bergamasca di sci ha nominato la conduttrice ambassador delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano e Cortina 2026, come volto amato della televisione italiana. “So che sei una grande sportiva, sei un’eccellenza italiana e soprattutto penso che il valore personale sia sempre un valore aggiunto, sei amata da tutti ed è per questo che ti nomino ambassador dei giochi olimpici e paralimpici di Milano-Cortina 2026” – ha affermato.

Dal canto suo, Maria De Filippi ha ringraziato dicendo: “Le olimpiadi sono un evento importantissimo per lo sport e per l’Italia che le accoglie. Per me è un onore ricedere questa nomina”.