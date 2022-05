Debutta “Brembo Hackathon”, maratona di idee che guarda alla mobilità di domani - BergamoNews

Stezzano. Brembo, azienda leader nello sviluppo e nella produzione di sistemi frenanti ad alte prestazioni, ha annunciato Brembo Hackathon, il suo primo evento hackathon, che si terrà dal 24 al 26 giugno, al Kilometro Rosso, l’innovation district dove l’azienda ha il suo headquarter.

L’integrazione delle esigenze dei nostri stili di vita con le modalità con cui ci spostiamo è – oggi più che mai – un cardine dello sviluppo della società. Ripensare a queste tematiche sfruttando anche percorsi di innovazione non tradizionali, può generare idee con punti di vista inattesi e incrementarne la velocità nell’adozione.

Su queste premesse è nato “Brembo Hackathon”, che ha lo scopo di trovare nuove soluzioni che possano dare risposte concrete alle esigenze della mobilità di domani, sempre più sostenibile, digitale e connessa.

Nato inizialmente per il settore informatico, l’hackathon è un format di evento che facilita la creazione di idee e soluzioni innovative su una tematica comune, tramite la stretta collaborazione tra appassionati, esperti e start-up.

“La mobilità sta cambiando. Il modo in cui ci muoviamo, comunichiamo e viaggiamo si è evoluto ed evolverà velocemente nei prossimi anni. In questo contesto “Brembo Hackathon” rappresenta un’opportunità che abbiamo voluto cogliere, per dare un ulteriore contributo alla mobilità del futuro”, ha commentato Daniele Schillaci, amministratore delegato di Brembo. “Questo evento è in linea con la nostra mission di “solution provider”, orientata a fornire soluzioni innovative per un’esperienza di guida unica”.

“Brembo Hackathon” è aperto alla partecipazione sia di start-up, sia di singoli individui, che si uniranno a Brembo per vivere questa nuova sfida.

Due gli obiettivi che vedranno impegnate le persone che parteciperanno all’evento:

– la ricerca di soluzioni digitali per il futuro della mobilità (sfida in cui saranno coinvolte le start-up);

– lo sviluppo dell’ecosistema e dell’esperienza di guida di SENSIFY™, il nuovo sistema frenante intelligente di Brembo, che integra l’intelligenza artificiale nel controllo indipendente delle quattro ruote del veicolo (sfida in cui saranno coinvolte le singole persone).

I migliori progetti che emergeranno saranno premiati e avranno la possibilità di un contratto di incubazione con Brembo.

L’evento si terrà all’interno del Kilometro Rosso, uno dei principali distretti europei dell’innovazione. Il luogo di incontro tra ricerca e impresa: una struttura funzionale a generare sinergie tra attività imprenditoriali, centri di ricerca, laboratori, servizi professionali e alta formazione, situato a Bergamo.

Per avere maggiori informazioni: https://brembo-hackathon.bemyapp.com/