Al ristorante Collina un trionfo di sapori: protagonista il Grana Padano - BergamoNews

Almenno San Bartolomeo. Una cena guidata da Marco Gatti dove il protagonista assoluto è stato il Grana Padano Dop. Un festival di sapori e di gusto dove i riflettori della serata, magistralmente diretta da Mario Cornali e Giovanni Beretta, titolari del ristorante Collina di Almenno San Bartolomeo, sono stati puntati non solo su uno dei formaggi che rappresenta una delle eccellenze italiane, ma anche sul connubio tra lo stesso e i vini Garda Doc Sauvignon, un Lugana Doc Riserva e un Rosso Capriano del Colle Doc.

La cena si è aperta con un antipasto a base di puntocromia di mele, Grana Padano Dop e aceto ristretto di Cabernet, a seguire tortelli ripieni di Grana Padano Dop liquido e pepe nero di Sarawak; stracciatella di Grana Padano Dop, brodo di aromi e bruscandoli; rosti di coppa di maialino, patate, Grana Padano Dop e timo e infine terra di curcuma, gelato al Grana Padano Dop e morbido di fragole.

L’iniziativa si inserisce nel contesto della kermesse Settimane del Gusto Lombardo, ripresa ufficialmente il 25 aprile scorso, che proseguono portando sulle tavole dei ristoranti de il Golosario l’abbinamento fra il Grana Padano Dop e vini di Ascovilo (Associazione Consorzi Vini Lombardi). L’iniziativa, inserita nell’ambito del progetto “Nati per Stare Insieme”, ha portato, fino al 14 maggio, in altri 4 ristoranti un’esperienza di gusto a tutto tondo, con le interpretazioni del Grana Padano ideate dagli chef e proposte in abbinamento ai vini lombardi dell’Associazione Consorzi Vini della Lombardia.