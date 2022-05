A Orio arriva AnadoluJet, la low cost di Turkish Airlines: "Ci lavoravamo da 4 anni" - BergamoNews

Orio al Serio. I sorrisi, le strette di mano e l’accoglienza sono di quelle che trasudano grande soddisfazione. Perchè il collegamento tra l’aeroporto di Orio e quello di Istanbul Sabiha Gokcen operato da AnadoluJet era praticamente cosa fatta prima del Covid, ma ha dovuto attendere ancora due anni per diventare realtà.

Una meta che rappresenta un ulteriore ampliamento del network delle destinazioni raggiungibili dallo scalo bergamasco, che fa gola sia ai viaggiatori turistici che al traffico business di entrambi i Paesi.

Il primo volo è atterrato lunedì 16 maggio attorno alle 11.45, con un Boeing 737-800 configurato in classe unica con a bordo 145 passeggeri, accolto dal tradizionale arco d’acqua dei Vigili del Fuoco di casa al Caravaggio: programmata con frequenza giornaliera, la nuova rotta permette sia l’accesso diretto alla città di Istanbul che l’opportunità di proseguire verso destinazioni domestiche in Turchia e internazionali, tra cui Baku, Tbilisi, Teheran, Bagdad, Dubai, Bahrain, Damman, Gedda, Kuwait, Tel Aviv, servite dal network AnadoluJet/Turkish Airlines.

All’arrivo, oltre al momento istituzionale, anche festeggiamenti spontanei e una liberazione: “Ci lavoravamo da quattro anni”, ha svelato Giacomo Cattaneo, direttore commerciale aviation di Sacbo, posando per una foto ricordo insieme al braccio destro del suo pari ruolo in Turkish Airlines Kerem Sarp.

“Oltre che garantire un’ulteriore opportunità di approdare con volo diretto a Istanbul, questo collegamento si inserisce di fatto nell’ampia rete di connessioni offerte dalla compagnia aerea, tra Medio Oriente e Golfo Persico, e da Turkish Airlines, che vola in 128 Paesi – ha sottolineato Cattaneo -. Siamo felici di iniziare questa collaborazione, perchè si creano le condizioni per offrire nuove possibilità di viaggiare sulle direttrici alimentate dai voli in prosecuzione, sia in partenza che in arrivo a Milano Bergamo”.

Orio dà il benvenuto al primo volo di AnadoluJet

Tutti i voli della compagnia, tra l’altro, sono prenotabili sia sul sito anadolujet.com che su quello di Turkish Airlines e consentono di accumulare miglia sul programma fedeltà di quest’ultima.

“Avere qui oggi questa compagnia è per noi un sogno – ha aggiunto il direttore generale di Sacbo Emilio Bellingardi – Abbiamo lavorato molto su questo collegamento e due anni fa eravamo molto vicini a firmare l’accordo, prima che ci si mettesse di mezzo la pandemia. Per il territorio bergamasco è un altro apporto importante, anche considerando l’importante appuntamento della Capitale della Cultura ormai alle porte”.

Anche la nutrita delegazione turca arrivata a Bergamo ha salutato con soddisfazione il nuovo collegamento: “Come Turkish Airlines era da molto che volevamo attivare dei voli con l’aeroporto di Orio al Serio – ha concluso Karem Sarp – Conosciamo benissimo le potenzialità di Milano Bergamo e siamo davvero contenti di essere qui. Oggi come compagnia siamo tornati ai numeri del 2019 e a giugno arriveremo agli stessi livelli di traffico. Invitiamo tutti i turchi a venire in Italia e gli italiani a visitare la Turchia”.