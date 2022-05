Skilde, la nuova attrazione della bergamasca Neveplast per i bambini - BergamoNews

Quale bambino non sogna di salire su uno slittino e lanciarsi giù, per una discesa, sfidando gli amici? Basta salire su Skilde, la nuova attrazione targata Neveplast, azienda bergamasca di Albano Sant’Alessandro.

La pista è composta da più corsie parallele la cui superficie di scivolamento è il manto np30 freeski, l’ultimo nato dei prodotti Neveplast, che si caratterizza per le spiccate doti di scorrevolezza e resistenza. Le corsie sono parallele, delle stessa lunghezza e una di fianco all’altra.

Seduto in posizione di guida eretta o semieretta sullo skildebob, colorato slittino con una “cloche” ad impugnatura centrale, è il “pilota” a condurre la discesa. La cloche funge da sostegno, ma aiuta anche ad indirizzare il mezzo ed aggiustare la traiettoria, diventando così uno dei punti di forza dello slittino. La possibilità di frenare in autonomia grazie alla libertà delle gambe e il baricentro basso conferiscono sicurezza all’esperienza di guida.

La nuova attrazione, come tutti i prodotti della gamma Neveplast, è pensato per vivere durante tutto il tempo dell’anno, estate e inverno, ed è perfetto per essere installato in differenti situazioni outdoor e indoor, sia per installazioni permanenti che temporanee.

La pista è ecosostenibile in quanto funziona grazie alla forza motrice dei “piloti”, sfruttando la pendenza del terreno.

Un’attrazione che non inquina, non richiede dispendio di energia elettrica o acqua per il funzionamento e può essere inserita in modo ecosostenibile nel contesto in cui si trova.

Le caratteristiche dello slittino, leggero e facile da trasportare, permette ai bambini, una volta completata la discesa di risalire in cima a piedi, senza bisogno di nastro trasportatore.