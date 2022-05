Rialzarsi dopo la caduta: Sofia Goggia tra gli ospiti di "L'inguaribile voglia di vivere" - BergamoNews

Bergamo. Sofia Goggia sarà tra i protagonisti della nuova edizione de “L’inguaribile voglia di vivere”, in programma sabato 21 maggio alle 9.15 al Centro Congressi Giovanni XXIII di Bergamo. La campionessa bergamasca di sci incarna molto bene lo spirito di questa iniziativa perché è sempre riuscita a rialzarsi dopo essere caduta, cioè dopo gli infortuni che ha avuto: impegnandosi con tanta determinazione, non si è mai lasciata abbattere dalle difficoltà ed è riuscita a proseguire il proprio percorso senza arrendersi.

Questa iniziativa, infatti, propone un convegno in cui tanti ospiti raccontano la propria esperienza e danno interessanti spunti di riflessione su come sono riusciti ad andare oltre a difficoltà fisiche, malattie croniche e disabilità.

L’incontro, a ingresso libero, è organizzato dall’Associazione Italiana Parkinsoniani sezione di Bergamo in collaborazione con il CSV, con il patrocinio del Comune di Bergamo, con il sostegno della Fondazione della Comunità Bergamasca, del Panathlon e di Edil Service Gru.

Marco Guido Salvi, vicepresidente Nazionale di AIP – Associazione Italiana Parkinsoniani e Coordinatore della sezione di Bergamo, spiega: “La prima edizione si è svolta il 6 giugno 2015 e, quello che doveva essere un momento unico, è diventato un incontro annuale che ogni volta raccoglie un numero crescente di partecipanti. Sono state quindi realizzate 7 edizioni (dal 2015 al 2021). Pazienti e familiari hanno spesso difficoltà ad accettare la disabilità e la malattia, specie se cronica, così come il progressivo peggioramento nel tempo. Alla condizione di precaria salute a volte si sommano il senso di inutilità, di rabbia, di disperazione e si cerca rifugio nell’isolamento. La malattia, invece, va accettata conosciuta e affrontata. Troppo spesso infatti della malattia e della disabilità si osserva solo dal lato peggiore. Con questi incontri vogliamo evidenziare che in ogni caso anche in situazioni di difficoltà è possibile trovare degli spunti positivi. In certe situazioni, infatti, la malattia può essere vista come risorsa e come valenza positiva, ci fa apprezzare il valore della salute, ci induce alla solidarietà, favorisce la coscienza di noi stessi e del nostro corpo, ci fa ricordare il valore della salute e ci rammenta che la vita è fugace, ci costringe a meditare ci esorta a renderci più disponibili per l’altro, ci fa riavvicinare le persone”.

“Nel corso del convegno – prosegue Salvi – non si parlerà di medicine e terapie, ma affronteremo la malattia da una differente prospettiva. Con alcuni esempi concreti di vita, vogliamo proporre la situazione di malattia non come semplice rassegnazione o, peggio, compatimento e autocommiserazione, ma come condizione che non impedisce, anzi stimola, una vita in cui si possa ancora raccogliere sfide e mettersi a disposizione degli altri. Verranno presentate testimonianze di situazioni in cui la malattia o la disabilità hanno comportato una trasformazione della vita con un’apertura verso gli altri, in alcuni casi con impegno nel sociale e, soprattutto, apprezzamento per il dono della vita, che, al di là di ogni problema, vale certamente essere vissuta”.

Quest’anno, inoltre, è stata inserita una riflessione sui temi del ruolo, della qualità, dell’importanza e del significato che assume il volontariato nel settore del sistema socio sanitario e assistenziale. “Dopo un lungo periodo di difficoltà, per altro non ancora terminato, paradossalmente uno stimolo positivo e un orientamento ci vengono dati da persone fragili, quelle cioè che di fatto hanno più bisogno di tutela. Attraverso le loro vicende umane, gli ospiti del convegno racconteranno come la malattia o la disabilità abbia portato apprezzamento per il dono della vita che, al di là di ogni problema, vale la pena essere vissuta. Siamo certi ed orgogliosi delle cose che abbiamo fatto fino a oggi ma dobbiamo essere consapevoli che il futuro che ci attende sarà molto differente dal nostro passato. Siamo pronti questa sfida nella consapevolezza che il Parkinson non ferma la vita” – aggiunge Salvi.

Sottolineando il notevole valore di questa iniziativa, l’assessore alle politiche sociali del Comune di Bergamo, Marcella Messina, afferma: “”L’inguaribile voglia di vivere è un appuntamento importante per la capacità di parlare non solo alle persone con fragilità, ma a tutti i cittadini, portando una testimonianza di vita, di resistenza e di resilienza di fronte a qualsiasi avversità della vita. L’associazione e l’evento rappresentano infatti un esempio di welfare che coinvolge tutta la comunità attraverso l’uso di linguaggi diversi capaci sia di parlare ad un pubblico ampio, sia proporre iniziative per gli associati e i care giver che vanno ben oltre gli schemi tradizionali di intervento”.

“La presenza di Sofia Goggia – conclude l’assessore – quest’anno sarà un’opportunità in più per ingaggiare anche i più giovani sul tema della capacità di trovare sempre le risorse e le energie migliori dentro di noi per ricominciare. Non è un obiettivo facile da raggiungere da soli; per questo è necessaria una comunità che faccia propria la cultura della solidarietà e la cultura della cura, proprio come previsto negli obiettivi di Bergamo Capitale del volontariato 2022 e di Capitale della Cultura, con Brescia, nel 2023”.

IL PROGRAMMA

– Introduzione

Marco Guido Salvi, presidente dell’AIP Bergamo

– Saluti delle autorità

– Testimonianze

Martin Stubenrauch, architetto a cui fu diagnosticata la malattia di Parkinson; insegna che ci sono solo due modi di affrontare la malattia: il primo è arrendersi ed accettare quanto accade passivamente, il secondo è lottare per riprendere il controllo della propria vita. Martin ha imparato a convivere con la malattia, ha scelto di lottare.

Alex Reed, fondatore dell’European Parkinson Therapy Center, centro di cura per la malattia dove vengono persone da tutta Europa per migliorare la propria qualità di vita

Enzo Valeri Peruta

Narrazione teatrale “Eugenio Monti: la lealtà e il coraggio” Compagnia La Pulce

Carmen Pupo, giornalista affetta dalla nascita da una disabilità motoria (“Sono disabile… ma sto cercando di smettere”)

Interventi

Saluto ai partecipanti e introduzione al tema del volontariato

Enrico Ricci, prefetto di Bergamo

Il volontariato bergamasco nell’emergenza Covid

Oscar Bianchi, presidente del CSV Bergamo

Rialzarsi dopo al caduta

Sofia Goggia, campionessa di sci

Intervento conclusivo

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo

Modera il giornalista Max Pavan